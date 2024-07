Gerry Scotti: chi è dove vive suo figlio Edoardo | Si somigliano moltissimo

Uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano ha un degno erede: ecco chi è Edoardo, il figlio di Gerry Scotti.

Con la sua simpatia e la sua empatia, Gerry Scotti è riuscito a conquistare tutta l’Italia. I suoi programmi riscuotono sempre moltissimo successo e il suo modo di approcciare ai concorrenti e al pubblico a casa è davvero speciale.

Ciò che lo rende unico è la sua umanità, la sua capacità di arrivare dritto al cuore, anche attraverso uno schermo. Oramai, è una vera garanzia in casa Mediaset e, stando alle sue parole, il conduttore non avrebbe mai ricevuto offerte da altre reti. Ciò può sembrare strano, visto la sua professionalità, ma è così.

Infatti, mentre alcuni dei suoi colleghi hanno deciso di dare una svolta alle loro carriere, cambiando società, come nel caso di Amadeus che andrà sul Nove, lui pare rimarrà nell’azienda Berlusconi ancora per un po’. Il fatto, però, non dispiace certamente ai fan più accaniti dello zio Gerry, che si dice felice di festeggiare oltre 40 anni di TV nella stessa azienda televisiva. Ma, ricordiamo che dietro un conduttore di successo c’è anche un padre amorevole. Scotti, infatti, ha un figlio, Edoardo. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo.

Sulle orme del papà

Edoardo Scotti è l’erede di Gerry e, oltre ad assomigliare vagamente al padre, con lui condivide anche la passione per la TV. Edoardo, infatti, è un regista di successo e sogna di lavorare ad Hollywood. È sposato con la giornalista Ginevra Piola e ha due figli, Virginia e Pietro. Il ragazzo ha 32 anni e ha studiato all’American School di Milano, laureandosi poi, nel 2013, all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dopo la laurea, si trasferisce negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove studia per fare il regista. Tra i suoi tanti progetti, Edoardo è riuscito a realizzare uno dei suoi sogni, ovvero lavorare nel dietro le quinte di uno dei programmi di suo padre, Lo show dei record. Dopodiché, si divide tra Mediaset, Rai e Sky per fare quanta più gavetta possibile e crescere. Una delle soddisfazioni più belle, per Edoardo Scotti, è stata quella di vestire i panni di assistente alla regia di Cucine da incubo. Ma, per lui la vita non è stata tutta rose e fiori. Infatti, qualche tempo fa, il ragazzo ha dovuto affrontare un periodo buio.

Un incidente inaspettato

L’erede di Gerry Scotti, qualche mese fa, ha dovuto far fronte a un incidente, mentre era a bordo della sua motocicletta di grossa cilindrata, che ha fatto temere per la sua salute. Dopo una corsa d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, gli è stata diagnostica una frattura scomposta al femore, sulla quale i medici sono intervenuti con un’operazione immediata.

Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio ed Edoardo si è ripreso alla perfezione, lasciandosi alle spalle quegli attimi di terrore.