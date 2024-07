Uomini e Donne perde un pezzo: storica dama trova l’amore | Chi è la nuova coppia

Nessuno si sarebbe mai aspettato questa svolta epocale, ma una dama di Uomini e Donne avrebbe trovato l’amore: ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, che ogni anno racconta le storie di decine e decine di persone che hanno voglia di mettersi in gioco per trovare l’amore vero.

Spesso, però, la popolarità acquisita con questo programma, seguitissimo dai telespettatori di tutta Italia, ha i suoi pro e i suoi contro. Si finisce con l’essere sulla bocca di tutti, nel bene e nel male. Molte storie d’amore vengono criticate, altre vengono ammirate.

E, se i tronisti del Trono Classico vanno e vengono, dame e cavalieri del Trono Over possono rimanere all’interno del programma per un tempo maggiore. Alcuni volti, infatti, diventano un vero e proprio punto cardine di Uomini e Donne, una sorta di garanzia. Nelle ultime ore, però, si è diffusa la notizia che una dama avrebbe trovato l’amore e che, quindi, potrebbe non essere presente nella prossima edizione, che partirà a settembre. Ecco di chi si tratta.

Un’estate fortunata per una dama di U&D

L’estate di una delle dame di Uomini e Donne pare sia iniziata col botto. Nonostante la fine dell’ultima stagione abbia lasciato un po’ di amaro in bocca, per la donna si prospettano mesi bollenti. La protagonista di questi rumors è una veterana del programma, famosa per le sue delusioni amorose, ma anche per la sua voglia di cercare l’anima gemella, nonostante tutto.

Ovviamente, stiamo parlando di Gemma Galgani. Sul finale, la donna aveva collezionato numerosi due di picche, ma sappiamo non essere estranea a questo genere di cose. A quanto pare, però, la speranza è davvero l’ultima a morire, anche per lei che, duranti tutti questi anni, non ha mai smesso di credere nel vero amore. Infatti, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, un fortunato avrebbe fatto breccia nel suo cuore, dandole tutto ciò di cui ha bisogno, ovvero affetto, dolcezza e rispetto. Ma, chi è l’uomo misterioso? Scopriamolo insieme.

Nuovo amore all’orizzonte per la Galgani

Il diretto interessato è un altro volto noto a Uomini e Donne. Si tratta, infatti, di Pietro Del Pozzo, il cavaliere del Trono Over che aveva iniziato a corteggiare Gemma già all’interno della trasmissione. Quando le telecamere si sono spente, la loro frequentazione pare essere continuata e, secondo quanto rivelato dall’uomo stesso, sarebbe in programma anche un viaggio a Torino, città della dama.

Questa rivelazione ha lasciato i fan della Galgani senza parole. Se le cose tra di loro dovessero decollare, infatti, la donna potrebbe non essere più presente negli studi di Uomini e Donne. Tuttavia, la dama non si è ancora pronunciata sui gossip lanciati in rete e pare non abbia dato alcuna conferma della sua frequentazione con il cavaliere. Non ci resta, dunque, che attendere settembre per scoprire tutta la verità riguardo questo nuovo flirt.