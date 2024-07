Gino Paoli a cuore aperto: “Quella pallottola…” | Svelato tutto sul presunto tentato suicidio

Il cantautore rivela un pezzo della sua vita che sconvolge i fan: un racconto intimo di Gino Paoli e la verità sul presunto suicidio.

Gino Paoli è il cantautore di Monfalcone che ha stregato i cuori di milioni di italiani. Le sue canzoni sono un evergreen della musica italiana e, ancora oggi, risuonano in programmi di successo.

Il 23 settembre di quest’anno, compirà 90 anni e in occasione di questo grande traguardo, l’artista ha preparato una biografia, in cui si racconta e si mette a nudo, affrontando temi a lui molto cari. L’opera si chiamerà Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni e uscirà il primo novembre, per Bompiani.

Una biografia ricca di ricordi, di pezzi di vita, ma anche di argomenti più leggeri, come la ricetta del pesto alla genovese. Stando a quanto anticipato da Paoli stesso, si tratterà di un’immersione completa nel suo mondo, fatto di successi, di gioie, ma anche di dolori e di grandi perdite. In questa stessa biografia, poi, i suoi fan potranno conoscere tutta la verità sul presunto tentato suicidio. Cerchiamo di scoprirne di più insieme.

Un periodo buio per Gino Paoli

Quando, dalla TV, vediamo i personaggi del mondo dello spettacolo, ci sembra che le loro vite siano perfette, che i soldi siano in grado di comprare qualunque cosa, persino la felicità. Purtroppo, però, dietro l’attore, dietro il cantante, dietro lo sportivo, c’è sempre una persona, che ama, che soffre e che affronta i problemi della vita, esattamente come tutti noi. Ed è quello che è successo al cantautore Gino Paoli, che ha dovuto fare i conti con un periodo buio.

Tutto avrebbe avuto inizio con un incidente, in cui Gino stesso guidava e nel quale uno dei suoi amici perse la vita. Questo evento avrebbe sconvolto la vita dell’artista, seppur in maniera inconscia. Perdere un amico, per l’uomo è stato uno shock che, probabilmente, non è riuscito bene a metabolizzare, tanto da far pensare che il suicidio sia stato tentato proprio a causa di questo ricordo. L’amico Arnaldo Bagnasco, che lo conosce bene, riconduce lo sparo a quell’accaduto, ma per Paoli la spiegazione è ben più profonda.

Gino Paoli faccia a faccia con la vita

Sul suo tentato suicidio, Gino Paoli avrebbe confutato le voci secondo cui: “Quella pallottola partì a causa di una delusione d’amore”. In realtà, il cantautore rivela che la pallottola partì perché gli sembrava di aver avuto tutto. In quel momento, l’uomo aveva denaro, donne, successo e fama a volontà e l’istinto suicida prese il comando, ma solo per qualche secondo.

Ad oggi, a quasi 90 anni, Gino Paoli sa bene che quella pallottola era solo un atto contro la monotonia della vita e che la morte ci tiene compagnia costantemente, ma occorre saper apprezzare quello che si ha, riconoscere la fortuna di essere in salute e dare più valore alla vita.