Arabic Make up: come imparare a truccarsi come le donne arabe

Impara a mettere in risalto il tuo sguardo, con la tecnica utilizzata dalle donne arabe: ecco come eseguire un make up da vera arabic girl.

Il make up è uno degli step essenziali nella vita di una donna. Ci si trucca per vedersi più belle, lo si fa perché prendersi cura della propria persona ci fa sentire a nostro agio, con noi stesse e con gli altri.

Uno dei make up più popolari, amato da tutte, è quello arabic. Il trucco arabo è molto apprezzato per una serie di motivi, legati sia all’estetica che alla cultura. Questo è un tipo di make up che si concentra molto sugli occhi, mettendo in risalto lo sguardo in maniera affascinante e delicato, creando un effetto intenso e penetrante.

Inoltre, le tecniche del trucco arabo richiedono una grande precisione, soprattutto nell’applicazione dell’eyeliner e nel disegno delle sopracciglia. Questa attenzione ai dettagli può donare un look sofisticato e curato all’intero viso. Grazie alla sua versatilità, poi, questo make up può essere adattato a diverse occasioni, dal quotidiano a quelle più formali. Ma, vediamo insieme come ricrearlo, step by step, cercando di rendere le cose più semplici, anche per chi non ha molta praticità con i trucchi.

Come ricreare un arabic make up

Voliamo direttamente nei paesi arabi, con un arabic make up magnetico e semplice da realizzare. Per quanto possa essere più strutturato rispetto a un altro make up, infatti, questo qui ha solamente bisogno dei procedimenti giusti, ben eseguiti. Tutto il resto, verrà da sé. Parti dalla base, concentrandoti su un effetto glow e mischia un illuminante in crema a un fondotinta ad alta coprenza. Il vero trucco medio-orientale, infatti, ha una base molto coprente, ma luminosa al tempo stesso.

Perciò, sta a te scegliere se abbinare il trucco occhi arabo a una base più naturale o se ricreare un make up 100% arabic. Anche il correttore, in quest’ultimo caso, dovrà essere abbastanza coprente e dovrà essere fissato con una cipria in polvere. Dopodiché, potrai passare alla parte più importante, ovvero gli occhi. Ecco come truccarli alla perfezione.

Uno sguardo magnetico

Parti dalle sopracciglia, che andranno disegnate, in modo tale da assumere un aspetto più importante. Con un prodotto apposito, in crema, riempi e definisci le sopracciglia, dando loro una forma più armoniosa. Ora, prima di completare la zona occhi, passa al contouring, con una terra in polvere, per scolpire gli angoli del viso e dare una maggiore definizione e illumina, con un illuminante in polvere, la zona sotto l’occhio e appena sopra lo zigomo. Con una matita marrone per occhi, poi, vai a definire la piega palpebrale, per capire da dove devi partire. È un passaggio che ti faciliterà tutto il lavoro successivo.

Prendi un ombretto marrone e inizia a riempire quella stessa zona, in maniera importante e abbastanza evidente. Per evidenziarlo ancora di più, passa un ombretto nero, da applicare con un pennellino a penna, per una maggiore precisione. Con un nude, vai nella parte più alta dell’occhio e allunga la sfumatura. Con un altro ombretto ancora più chiaro, riempi la palpebra mobile, fino alla linea scura che avevi precedentemente delineato. Sempre con un ombretto chiaro, vai a illuminare la zona in cui le sopracciglia si inarcano. Ora, è arrivato il momento dell’eyeliner, da applicare con grande attenzione e da allungare fino all’esterno, seguendo la sfumatura degli ombretti. Un trucchetto per rendere l’occhio più grande è quello di mettere un ombretto chiaro nella rima inferiore. Per definire lo sguardo, invece, applica un ombretto nero al di sotto dell’occhio. Il tocco finale è dato da un buon mascara e da qualche ciglia finte. Si termina il tutto con un rossetto nude. Per rendere l’occhio ancora più allungato, lega i capelli, solo nella parte superiore e dai un effetto lifting naturale al tuo viso.