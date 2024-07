Ricrescita Unghie Gel, davvero orribile: cosa puoi fare per nasconderla

Non vergognarti più delle tue unghie: ecco come rendere le mani più eleganti, camuffando la ricrescita del gel, in un batter d’occhio.

Mostrare delle mani curate è uno dei primi segni che simboleggiano ordine e pulizia di una persona. Tuttavia, quando hai il gel, devi fare i conti anche con la ricrescita. Solitamente, le unghie vengono ritoccate una volta al mese, ma la ricrescita inizia a vedersi molto prima.

Questa dà un aspetto orribile alle unghie, facendole apparire trascurate. Fortunatamente, però, c’è un trucchetto che risolverà tutti i tuoi problemi e che camufferà la ricrescita.

Scopri come fare e a chi rivolgerti. C’è una tecnica ben precisa da eseguire, che ha un costo variabile, a seconda delle situazioni. Prenditi cura delle tue unghie e dell’aspetto delle tue mani.

Il trattamento per una manicure impeccabile

Il vero segreto per andare in giro con una manicure sempre impeccabile è il refill. Da come si può dedurre dal nome stesso, che deriva dal termine inglese ” to fill”, ovvero “riempire“, questo trattamento va ad aggiungere prodotto alla manicure in gel, andando a ricostruire la lamina ungueale, dove il gel manca. La frequenza con cui eseguire il refill dipende dalla velocità di crescita delle unghie ma, comunque, varia tra i 20 e i 25 giorni. Crescendo, l’unghia naturale trascina il prodotto applicato verso il margine libero, sbilanciando le proporzioni.

Inoltre, più l’unghia cresce e più il gel si indebolisce, diventando più soggetto a rotture, a causa di urti o sollecitazioni. La ricostruzione in gel si differenzia dal semipermanente, poiché quest’ultimo non può essere solamente ritoccato, ma deve essere completamente rimosso, mentre il gel, l’acrygel o l’acrilico, possono essere semplicemente riempiti. Prima di procedere con il refill, però, dovrai accertarti che tutte le pellicine siano rimosse. Dopodiché, si procede con la rimozione del colore superficiale, ma non del gel sottostante. A questo punto, occupati della forma delle unghie.

Gli step finali

È arrivato il momento del refill e, dopo aver applicato il prodotto nella parte della ricrescita, questo dovrà essere polimerizzato all’interno della lampada UV. L’unghia è finalmente pronta al nuovo colore, il passaggio più creativo e più divertente. Scegli la nuance che più ti piace, anche in base alla stagione o a un’occasione in particolare.

Per fare tutto ciò, affidati a dei professionisti, a un salone estetico ben attrezzato, che utilizzi prodotti di qualità e che conosca le tecniche giuste. Il costo del refill unghie gel si aggira attorno ai 40/ 60 euro, a seconda dei saloni.