Piastra Capelli: non hai idea di quanto ti costa in bolletta | Guarda qui

Riduci l’utilizzo della piastra per capelli, altrimenti la tua bolletta schizza alle stelle: ecco quanto consuma questo dispositivo.

Durante l’estate, può darsi che qualcuna faccia a meno della piastra per capelli, visto le alte temperature, ma c’è anche chi ne è completamente dipendente e non riesce proprio a farne a meno. Ovviamente, quando la si utilizza troppo si pensa solamente ai danni che possono subire i capelli, sottoposti a un forte stress, per via del calore.

Ma, quasi mai pensiamo al modo in cui l’utilizzo della piastra possa influire sulla bolletta di fine mese. Tutto ciò che produce calore, come anche il phon, per esempio, consuma energia e, in questi mesi che i costi dell’energia sono aumentati, occorrerebbe fare i conti con i consumi all’interno della nostra abitazione.

Gli elettrodomestici sono, senza ombra di dubbio, un aiuto nella vita quotidiana, ma tutto ha un costo e l’utilizzo di alcuni di questi è più costoso di quello di altri. Cercare di risparmiare, adottando alcune piccole accortezze, dunque, sarebbe l’ideale per ridurre gli sprechi. Nel caso della piastra per capelli, vediamo quanta energia viene consumata ogni volta che la si utilizza e cerchiamo di capire come dare un taglio alle bollette troppo salate.

Il consumo della piastra per capelli

Chi ama un effetto liscio perfetto, come se fosse appena uscita dal parrucchiere, difficilmente rinuncerà alla piastra per capelli. Oramai, in commercio, se ne trovano davvero di tutti i tipi e di tutti i prezzi. È diventato un dispositivo accessibile a chiunque. Prima di acquistare un modello, però, dovresti leggere accuratamente le sue caratteristiche, sia per preservare lo stato sano dei capelli, sia per non ricevere una stangata a fine mese.

In genere, questo apparecchio consuma 1,3 kW l’ora. A questo punto, tutto dipende dal tipo di fornitore con cui hai sottoscritto il contratto di fornitura elettrica. Dai un’occhiata alla bolletta e fai un semplice calcolo per vedere quanti soldi spendi per utilizzare la piastra. La somma da pagare, poi, dipende anche dai gradi impostati sulla piastra. La maggior parte di questi apparecchi può arrivare fino a 220 gradi, ma noi consigliamo di utilizzarli a 180, per risparmiare e per non danneggiare ulteriormente i capelli. Così come la piastra, però, anche il phon fa la sua parte nella bolletta dell’energia elettrica. Vediamo quanto consuma.

Il consumo del phon

Il phon è un altro dei dispositivi più utilizzati in casa, sia da uomini che da donne. Rispetto alla piastra, il suo consumo è molto più elevato e va da 1,6 kW a 2,4 kW all’ora.

In estate, puoi ridurre l’utilizzo del phon sfruttando le alte temperature esterne, mentre in inverno dovrai assicurarti di aver tamponato per bene i capelli con un asciugamano, per ridurre tutta l’acqua in eccesso e asciugarli più in fretta. Grazie a queste piccole accortezze, la tua bolletta si alleggerirà.