Simona Ventura: chi sono i suoi figli e cosa fanno nella vita

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla famiglia della showgirl Simona Ventura: ecco chi sono i suoi figli.

Simona Ventura, nel corso della sua carriera, ha riscosso tantissimo successo. Con il tempo, è diventata una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano ed è stata al timone di programmi seguitissimi.

Negli anni, abbiamo imparato a conoscerla e abbiamo avuto prova della sua determinazione e della sua tenacia. Dopo aver condotto L’Isola dei Famosi, si è messa essa stessa alla prova, nei panni della naufraga e ha partecipato all’undicesima edizione del reality. Ma, non finisce qui, perché la showgirl si è messa in gioco anche con Ballando con le stelle, accaparrandosi il secondo posto.

Un’esplosione di energia, che non si arresta di fronte a niente e nessuno. Anche per quanto riguarda la sua vita amorosa, Simona è temeraria e combattiva. Crede nell’amore e nella famiglia, e, soprattutto, vive per i suoi figli. Scopriamo di più riguardo la vita privata della Simo nazionale e della sua prole.

Festeggiamenti d’amore

Nel 1998, Simona Ventura è convolata a nozze con l’allora calciatore Stefano Bettarini. I due sono stati una coppia molto chiacchierata, dalla cui unione sono nati Niccolò e Giacomo. Nel 2004, però, la donna ha scelto di separarsi dal marito, a causa di diversi tradimenti da parte di lui. Nel 2014, poi, la Ventura ha adottato una bambina di nome Caterina.

Ad oggi, la conduttrice ha ritrovato la serenità tra le braccia di Giovanni Terzi. Il loro amore ha inizio nel 2018 e diventa più forte, giorno dopo giorno, tanto da portarli a pronunciare il fatidico “Sì”, il 6 luglio 2024. Più di 200 ospiti per un matrimonio presso il Grande Hotel di Rimini. Chiaramente, i figli di Simona le sono sempre stati accanto, in ogni momento della sua vita e l’hanno supportata in tutto e per tutto. Per lei, sono loro la sua vera ricchezza e non c’è carriera o successo televisivo che tenga.

I figli di Simona Ventura

Il primogenito di Simona Ventura e di Stefano Bettarini è Niccolò, protagonista di alcuni flirt che hanno attirato la cronaca rosa, come quello con Ginevra Lambruschi, celebre fashion blogger o Michelle Sander, famosa modella. Nel 2018, il ragazzo ha subito un’aggressione fuori da un locale, che lo ha costretto a operarsi d’urgenza. Fortunatamente, a parte lo spavento iniziale, tutto si è risolto per il meglio e i suoi aggressori sono stati condannati.

Il fratello Giacomo, invece, è un appassionato di boxe e di recitazione, e si è diplomato a Milano. Dopodiché, ha deciso di raggiungere Niccolò a Londra e di laurearsi. La terza figlia di Simona, Caterina, è frutto di un’adozione. La ragazza ha molti sogni nel cassetto ed è riuscita a inserirsi benissimo nella grande famiglia della Ventura, occupando un posto speciale nel cuore della donna.