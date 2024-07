Quanto guadagna Maria De Filippi: la cifra ti stupirà e forse non saprai leggerla

La regina di Canale 5 e il suo patrimonio stellare: abbiamo scoperto la cifra da capogiro che guadagna Maria De Filippi.

È uno dei volti più amati di Canale 5, un vero e proprio portento, una professionista tutta d’un pezzo, che ha saputo conquistare milioni di telespettatori. Ovviamente, stiamo parlando di Maria De Filippi, moglie del compianto Maurizio Costanzo.

Da oltre trent’anni, la donna riempie le case degli italiani con la gioia e le emozioni dei suoi programmi, che vantano un target davvero diversificato. Forse, neanche lei avrebbe mai creduto di fare così tanta strada, di arrivare dove è ora. Con la sua laurea in Giurisprudenza e il suo spirito ribelle, la De Filippi puntava alla carriera da magistrato.

L’incontro con Costanzo, però, ha rimescolato le carte, stravolgendo i suoi piani. La sua carriera televisiva è iniziata in sordina, prima come assistente ma, grazie al suo talento e al suo occhio attento e arguto, il salto di qualità è stato inevitabile. Oggi, è lei la regina di Canale 5, la conduttrice senza la quale la Mediaset, probabilmente, non farebbe numeri così alti. Chiaramente, tutto questo successo ha anche un compenso, alquanto succulento. Scopriamo insieme a quanto ammonterebbe il patrimonio di Maria De Filippi.

Non solo conduttrice

Maria De Filippi non sbaglia un colpo. Molte riviste la chiamano sanguinaria, per via del suo imbattibile risultato auditel, perché i suoi programmi sono una sorta di porto sicuro, un successo garantito. La conduttrice ha una platea di telespettatori da fare invidia a chiunque e tutto ciò che porta sul piccolo schermo diventa oro. Da Uomini e Donne a C’è Posta per te, fino ad Amici e Tu si que vales, la De Filippi trova il modo di intrattenere sia nella fascia pomeridiana che in quella serale, del sabato sera.

Ma, la donna non è solo conduttrice. Infatti, i fan più accaniti sanno bene che riveste anche il ruolo di produttrice, come nel caso di Temptation Island, il programma basato sul viaggio nei sentimenti delle coppie che si mettono in gioco. La De Filippi, qui, non appare mai, ma è sempre dietro le quinte, a dirigere il tutto. Ora, non ci resta che capire quanto guadagna Maria De Filippi.

Un patrimonio da cifre stratosferiche

Per motivi di riservatezza, non conosciamo i dettagli dell’accordo tra Mediaset e la conduttrice, ma potremmo fare dei calcoli approssimativi, per capire, a grandi linee, quanto potrebbe arrivare a percepire la De Filippi. Ricordiamo che Maria è proprietaria della Fascino S.r.l., società di produzione i cui guadagni sono divisi, al 50%, tra l’azienda Berlusconi e la donna stessa.

Nel 2022, Fascino ha registrato un fatturato pari a 60,67 milioni di euro, per un utile netto di 11,69 milioni. A quanto pare, dunque, il patrimonio della De Filippi sarebbe lievitato negli ultimi anni, raggiungendo una cifra pari a 40 milioni di euro. Non dimentichiamo, poi, che in pancia alla Fascino c’è anche il 40% dell’etichetta discografica 21 Co, che vede come membri alcuni dei volti più amati del talent Amici.