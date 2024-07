Isabella Ricci sparita dopo il divorzio: i fan si chiedono come stia | Dov’è l’ex dama di Uomini e Donne

Esplode la preoccupazione per l’ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne: Isabella Ricci sembrerebbe sparita dopo il divorzio.

I fan di Uomini e Donne non fanno di certo difficoltà a ricordare i volti che si sono susseguiti in quello studio, specie se si tratta di una personalità forte e di un carattere determinato come quelli di Isabella Ricci. La donna, dall’aspetto rigido e composto, si è dimostrata di gran cuore, aperta all’amore e intenzionata a uscire dal programma con un uomo al suo fianco.

Durante il suo percorso, ha incontrato Fabio Mantovani, con il quale ha intrapreso una conoscenza, davanti le telecamere, che è continua poi al di fuori dello studio. Spesso, ci capita anche di assistere a dame o cavalieri che non riescono a trovare l’amore vero, un po’ per scelta, un po’ perché sedotti dalla visibilità che un programma del genere dà.

Ma, con Isabella è stato diverso, perché la donna è andata dritta verso il suo obiettivo e lo ha fatto a tal punto da sposarsi con Fabio, nel 2022. Purtroppo, però, tra i due le cose non sono andate come previsto e, dopo poco più di un anno, è arrivato il divorzio. Da quel momento, l’ex dama sembrerebbe essere sparita e i suoi fan stanno iniziando a chiedersi dove sia finita. Cerchiamo di scoprirne qualcosa di più.

La fine di un amore

Durante alcune delle interviste rilasciate da Isabella, subito dopo l’annuncio della separazione, la donna aveva cercato di mantenere il massimo riserbo sulle motivazioni che l’hanno spinta ad allontanarsi da Fabio. Tuttavia, pare si tratti di cause repentine, che l’ex dama non avrebbe avuto voglia di elencare, per lasciarsi tutto alle spalle, molto velocemente.

La questione che preoccupa i fan, però, è che Isabella pare non si sia allontanata solo da Mantovani, ma anche dal mondo che la circonda. In tanti si stanno domandando che fine abbia fatto, se le sia accaduto qualcosa o meno, ma le risposte a queste domande tardano ad arrivare. Persino sui social, non si hanno notizie di lei da settembre dello scorso anno.

“Sparita nel nulla”: la notizia è sconvolgente

Sul suo profilo Instagram, gli utenti social possono visualizzare l’ultimo post di Isabella Ricci, risalente a ben 43 settimane fa. La donna, in quelle foto, si trova in Sardegna, Costa Smeralda. Dopo di allora, nessuno ha avuto più notizie di lei. Qualche follower commenta, addirittura: “Sei sparita nel nulla dopo il tuo divorzio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaricci.official)

Qualcun altro, invece, spera di ritrovare la donna nel programma di Maria De Filippi, ma tutto tace. Non ci resta che attendere il ritorno di Isabella, in Tv o sui social, per verificare il suo stato attuale.