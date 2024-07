Ricordi la figlia di Fantozzi? Cosa fa ora e com’è diventato l’attore

Se ricordi il ragioniere più buffo della storia della TV, ricorderai anche sua figlia: ecco com’è oggi Mariangela, figlia di Fantozzi.

Negli anni ’70, un grandissimo film di successo è uscito nelle sale italiane e, ancora oggi, viene ricordato con affetto e divertimento. Si tratta di Fantozzi, la pellicola che racconta le bizzarre vicende di un ragioniere, interpretato dal grande Paolo Villaggio.

Sposato con Pina e padre di Mariangela, Ugo Fantozzi deve far fronte a mille peripezie. La fortuna non è certo dalla sua parte e la famiglia non lo aiuta affatto. La figura del ragioniere ha aperto le porte alla saga che ha fatto divertire diverse generazioni. Creato e interpretato dal genovese Paolo Villaggio, lo sfortunato Fantozzi è diventato un’icona del cinema italiano.

Ad essere ricordato, però, non è solo lui, protagonista delle scene, ma anche l’attore che ha vestito i panni della figlia di Ugo, tutt’altro che carina. Decidere di far interpretare Mariangela da un uomo, probabilmente, è stata una scelta studiata dal regista, che ha voluto accentuare lo strambo aspetto della bambina, creando dinamiche esilaranti attorno al suo personaggio. Vediamo come è diventato oggi l’attore.

Quando si diventa prigionieri di un ruolo

Plinio Fernando, l’attore che ha interpretato Mariangela nelle pellicole di Fantozzi, viene ancora ricordato per il suo personaggio. Come ha dichiarato lui stesso in un’intervista recente, è difficile liberarsi da questo ruolo, nonostante siano trascorsi tantissimi anni dalla messa in onda della saga. Tutt’oggi, per strada, viene fermato e riconosciuto come “la figlia di Fantozzi”. Ma, la vita di Plinio è andata avanti e lui, oramai, è un uomo diverso, che ha saputo lavorare anche su altre passioni.

Nonostante quanto pensi l’immaginario comune riguardo l’attore, che sarebbe ancora intrappolato nella prigione di un ruolo avuto in gioventù, Plinio è anche un pittore e uno scultore di successo. Della sua vita privata si conosce ben poco e non sappiamo quali possano essere i motivi che lo abbiano spinto a lasciare prima il cinema e dopo il teatro.

Un provino inaspettato

Plinio Fernando nasce a Tunisi, da genitori italiani e si trasferisce a Roma a soli 5 anni. Studia recitazione presso la Stanislavski Drama Academy del Teatro Anfitrione. Il cinema diventa la sua grande passione e, per via del suo aspetto, viene notato dal compianto Paolo Villaggio, che lo sceglie come interprete di Mariangela.

Inizialmente, rivestire il ruolo di una donna gli suonava un po’ strano ma, grazie al padre, Plinio accettò il lavoro e cominciò la sua carriera, non aspettandosi che, a distanza di anni, tutti lo avrebbero ancora fermato per strada e ricordato per quel ruolo.