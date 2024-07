Lavastoviglie rotta: forse hai commesso questi errori | Come evitare di danneggiarla

Smettila di commettere questi errori comuni se non vuoi che la tua lavastoviglie abbia dei problemi: ecco cosa non devi più fare.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Grazie ad essa, piatti, bicchieri, posate e pentole vengono lavati in fretta, riducendo lo spreco d’acqua e risparmiando tempo e fatica.

Purtroppo, però, basta davvero poco per comprometterne il funzionamento. Ci sono alcuni errori comuni e ricorrenti, con cui la maggior parte dei tecnici ha a che fare. Come tutti gli altri elettrodomestici presenti in un’abitazione, anche la lavastoviglie ha bisogno di regolare manutenzione, per far sì che esegua correttamente il suo lavoro.

Ma, per permettere che ciò accada, occorre prendere i giusti provvedimenti ed evitare di commettere questi sbagli. Se ti ritrovi ad avere la lavastoviglie rotta, probabilmente, è perché hai fatto qualcosa per danneggiarla. Scopriamo insieme quale potrebbe essere l’origine del problema.

Gli errori da non compiere con una lavastoviglie

Generalmente, uno degli errori più comuni è quello di lasciare residui sui piatti, prima di introdurli nella lavastoviglie. Con il tempo, i residui di cibo ostruiscono i filtri e i getti d’acqua, andando a danneggiare le componenti interne dell’elettrodomestico. Inoltre, è fondamentale prestare anche attenzione al tipo di detergente che si utilizza. Alcuni prodotti formano una schiuma eccessiva, che va causare perdite d’acqua e danni al sistema. Per questo, devi acquistare detergenti specifici e regolare per bene la quantità da aggiungere a ogni lavaggio.

È importante, poi, considerare i livelli di sale rigenerante e brillantante, indispensabili al fine di garantire un lavaggio perfetto, senza macchie o aloni su stoviglie e bicchieri. Per non parlare della manutenzione preventiva, troppo spesso trascurata. Contattare il tecnico solo quando la lavastoviglie da segnali d’allarme, infatti, potrebbe essere troppo tardi. Sarebbe opportuno far controllare i filtri, le guarnizioni e i getti d’acqua regolarmente, per evitare malfunzionamenti.

Piccole accortezze quotidiane

In fin dei conti, basterebbe davvero poco per preservare la funzionalità della tua lavastoviglie. Come hai visto, si tratta di semplici accortezze quotidiane che, però, fanno la differenza.

Stare dietro al tuo elettrodomestico non è una perdita di tempo, anzi, ti permette di risparmiare denaro, non dovendo affrontare spese di riparazioni o spese per acquistare una nuova lavastoviglie. Evitando questi errori, potrai dire addio alla paura di avere una lavastoviglie rotta, perché il dispositivo funzionerà alla perfezione e durerà molto più a lungo.