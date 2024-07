Sbiancare le Sneakers? Mai stato così facile: ho scoperto come fanno nei negozi

Scopri il metodo infallibile per far splendere le tue sneakers bianche: ecco il trucchetto utilizzato anche nei negozi.

In estate, le sneakers bianche sono un vero e proprio must. Sono perfette da abbinare a qualunque look, sia per le giornate di shopping sfrenato, sia per una serata insieme alla amiche.

Tuttavia, c’è chi le ama talmente tanto da indossarle anche in inverno, noncurante del fatto che la pioggia e il maltempo potrebbero ridurle in uno stato pessimo. Le sneakers sono calzature confortevoli e alla moda, in ogni stagione e in ogni periodo dell’anno, ma smacchiarle diventa un’impresa.

Quando il bianco diventa tutto fuorché bianco, le sneakers perdono il loro fascino e, spesso, neanche dopo diversi lavaggi e l’utilizzo di prodotti che trovi in commercio queste tornano come nuove. Fortunatamente, però, abbiamo scovato un metodo infallibile, che sbiancherà le tue scarpe in un batter d’occhio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sbianca le tue sneakers con questo prodotto

Sicuramente, le avrai provate proprio tutte, investendo tempo e denaro in qualcosa che sembra quasi impossibile. Smacchiare le sneakers bianche, infatti, richiede il giusto trucchetto, altrimenti sarà tutta fatica sprecata. Non c’è detergente chimico che tenga di fronte alle macchie di pioggia, erba o fango. L’unica soluzione che potrà svoltarti la giornata è un sapone biodegradabile, che può essere utilizzato per diverse applicazioni e che diventa, quindi, un prodotto da avere sempre a portata di mano. Anche i negozi vanno pazzi per questa ricetta segreta.

Si tratta di un sapone che ha come ingrediente principale la bile del bovino. Dopo essere stato estratto, questo liquido viene raffinato e addizionato a degli oli naturali, che gli donano un profumo più gradevole. Questa è una scoperta che risale a molti anni fa, al 1767 con la precisione, quando un chimico francese si è messo al lavoro per creare qualcosa che sarebbe stato amato, poi, anche dalle nostre nonne. La bile del bue è composta da una parte acida e da una parte lipoide, ognuna destinata a uno scopo diverso. La parte acida, infatti, scioglie i grassi e quella lipoide scioglie i pigmenti colorati della macchia.

Il sapone al fiele di bovino: quanto costa e come si usa

Un altro valore aggiunto di questo prodotto è il prezzo. Contrariamente a parecchi sgrassatori che si trovano in commercio e che non danno i risultati sperati, il sapone al fiele di bovino ha un costo molto economico. In genere, puoi trovarlo online a soli 2,90 euro. Per ottenere la formula liquida, ti basterà grattugiare un terzo del panetto in 400 ml di acqua e portare il tutto a bollore. Una volto sciolto, aggiungi 300 ml di acqua fredda e il gioco è fatto.

Grazie a questa miscela low cost, potrai sbiancare le tue sneakers in un attimo. Ma non solo, perché il sapone al fiele di bovino potrà essere utilizzato anche per eliminare le macchie di ruggine, quelle di vernice e persino per dire addio agli aloni di sudore.