Stirare il Lino: evita le striature lucide del ferro | Questo è il trucco geniale da usare

Con questo trucchetto, stirare il lino non sarà più un incubo: ecco come trattarlo al meglio, rispettando la sua delicatezza.

In estate, mettersi davanti l’asse da stiro può essere una vera e propria sofferenza. Il caldo asfissiante ci rende più svogliati e stirare diventa un’attività ancora più odiata di quanto non lo sia già durante l’inverno.

Alcuni tessuti, però, necessitano di una stirata prima di essere indossati. Andare in giro con abiti sgualciti non è esattamente il ritratto dell’eleganza e dell’ordine. Ma, c’è da dire anche che alcuni di questi tessuti sono complicati da trattare, perché delicati e dovresti seguire una serie di procedure per preservarne la bellezza.

Tra questi, c’è il lino. Perfetto per la stagione estiva, elegante, pratico, fresco e ideale per ogni occasione, questo è il must have da avere nell’armadio, per quando le temperature si alzano. Nonostante la sua consistenza robusta, però, il lino richiede una particolare cura e attenzione, sia per quanto riguarda il lavaggio sia per quanto riguarda l’uso del ferro da stiro. Scopriamo insieme come stirare il lino, senza che questo attiri le striature lucide del ferro.

Proteggi i tuoi capi in lino

Prima ancora di essere stirato, un capo in lino va lavato. Anche qui, l’attenzione deve essere massima, altrimenti si rischia di danneggiarlo per sempre. Sia che appaia più morbido al tatto, sia che sembri più robusto, il lino merita delicatezza. Se i capi non sono troppo sporchi, puoi lasciarli semplicemente arieggiare, ma se hanno bisogno di un lavaggio, allora accertati di seguire tutti i passaggi in modo corretto. Imposta una temperatura massima di 30-40 °C, in modo tale da non danneggiare né il colore né le fibre naturali del tessuto.

Seleziona un lavaggio per delicati, così da non stressare le fibre e da evitare un’eccessiva sgualcitura. Allo stesso modo, scegli un detersivo delicato. Per quanto riguarda l’asciugatura, il lino deve essere lasciato asciugare all’aria, appendendo gli indumenti su uno stendino o con una gruccia e mai alla luce diretta del sole, se il tessuto è colorato. Ma, vediamo ora come stirare i capi in lino alla perfezione.

Come stirare il lino senza danneggiarlo

Per quanto sia comodo ed elegante, il lino è anche famoso per la sua facilità di presentare pieghette in ogni angolo. Per eliminarle, però, ti basterà seguire i consigli giusti e il gioco è fatto. I capi in lino si stirano meglio quando il tessuto risulta ancora leggermente umido. Se, poi, dovessi avere a che fare con un indumento completamente asciutto, non temere, perché ti basterà spruzzarci sopra un po’ di acqua e inumidirlo.

Prendi il ferro da stiro, meglio se a vapore e imposta la temperatura più alta. Per evitare le striature lucide, stira il capo a rovescio, servendoti di un panno di cotone leggermente umido, da interporre tra indumento e ferro. In questo modo, la stiratura sarà ancora più delicata. Per far sì che le fibre si stabilizzano, poi, lascia raffreddare il capo prima di riporlo nell’armadio.