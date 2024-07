Matteo Giunta: chi è il marito di Federica Pellegrini | Al loro matrimonio c’era una grande assenza

L’ex nuotatore e marito di Federica Pellegrini ha dovuto fare i conti con un vuoto, nel giorno del suo matrimonio: ecco chi mancava.

Il 27 agosto 2022, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a nozze e il 3 gennaio 2024 è nata la loro prima figlia, Matilde. Un amore forte, che è partito in sordina, spinto da una passione in comune, quella del nuoto.

Giunta, infatti, prima ancora di essere il fidanzato e poi il marito dell’ex campionessa di nuoto, è stato il suo allenatore. Sia Matteo che Federica vivono per il nuoto e conquistano tantissimi successi, nel corso delle loro carriere. Ora, però, hanno deciso di dedicarsi alla loro famiglia, alla piccola arrivata e al futuro, mettendo lo sport da parte.

Insieme, non si annoiano di certo e lo hanno dimostrato partecipando a Pechino Express, nel 2023, formando la coppia dei novelli sposi. Entrambi avventurieri, determinati e con una voglia immane di vincere, hanno lottato fino alla fine, conquistando il secondo posto. Uniti sono più forti che mai, come loro stessi hanno dichiarato. Purtroppo, però, intorno alla loro relazione ci sarebbe qualcosa di irrisolto, un’ombra del passato con cui hanno dovuto fare i conti nel giorno del loro matrimonio. Ecco chi mancava al tavolo degli invitati.

Una coppia nello sport e nella vita

La relazione tra Pellegrini e Giunta è nata nel 2019 e, quando è venuta allo scoperto, entrambi hanno riconosciuto ciò che l’uno ha fatto per l’altra, sportivamente parlando. Federica ha conquistato l’oro a Budapest e il suo compagno si è commosso parlando di questa incredibile vittoria, consapevole del lavoro che c’è stato dietro.

Prima di frequentare Giunta Federica aveva intrapreso una relazione con Filippo Magnini. Anche lui nuotatore, i due si sono lasciati dopo un lungo periodo di frequentazione. Ma, forse, non sai che Magnini è proprio il cugino di Matteo. Nonostante questo legame, però, l’uomo non si sarebbe presentato al matrimonio del cugino, a causa di incomprensioni che non sarebbero state risolte, secondo quanto si legge in rete.

Un rapporto insanabile?

L’assenza di Filippo Magnini al matrimonio di Matteo Giunta e Federica Pellegrini si è sentita forte e chiaro. Nonostante Magnini sia ormai sposato con Giorgia Palmas, nel 12 maggio del 2021 e insieme abbiano una figlia, Mia, lo sportivo ha deciso di farsi da parte e non prendere parte alla cerimonia.

Alle volte, le incomprensioni più grandi possono nascere proprio in famiglia e risolverle, per risanare il rapporto, può diventare più complicato del previsto.