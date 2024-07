GF nuova edizione: spuntano i nomi delle opinioniste | Già non si sopportano

Incredibile novità del Grande Fratello: sarebbero stati già fatti i nomi delle due papabili opinioniste, ecco di chi si tratta.

Si preannuncia già scoppiettante la prossima edizione del Grande Fratello, eppure non ha neanche preso ancora il via. Alfonso Signorini, riconfermato conduttore del programma, si starebbe preparando ad accogliere un cast studiato nei minimi particolari.

L’uomo vorrebbe portare, sul piccolo schermo, intrighi, passioni, gossip. Proprio per questo motivo, è alla ricerca di un cast stellare, che non deluderà affatto i telespettatori e i fan più affezionati al programma. D’altra parte, però, c’è bisogno anche di pensare agli opinionisti in studio, che giocano un ruolo fondamentale in uno show come quello del GF.

Sul web, si starebbe vociferando già sui possibili nomi e pare proprio che la scelta possa ricadere su due donne. Da quello che ne sappiamo, sono due personaggi del mondo dello spettacolo che non si sopportano molto, quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Si riapre la porta rossa

Tra pochi mesi, si riaprirà la porta rossa di Cinecittà e ci ritroveremo, nuovamente, a vivere le emozioni degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Siamo ancora in estate eppure i fan del programma fremono per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del reality. Ancora dobbiamo aspettare un po’ per averne la certezza, ma, stando alle voci che circolano in rete, si prospetta un’edizione coi fiocchi.

Anche quest’anno, infatti, ci sarà lo zampino di Maria De Filippi, che potrebbe aver consigliato ad Alfonso Signorini un partecipante, direttamente dall’Is Morus Relais di Temptation Island. Inoltre, sembrerebbe che ritroveremo anche un’ex tronista di Uomini e Donne, insieme al suo ex fidanzato. Si tratterebbe di Giulia Cavaglià e Federico Chimirri. La ragazza è un volto noto del dating show della De Filippi, mentre Chimirri aveva preso parte all’undicesima edizione di MasterChef Italia. Riguardo ai nomi delle possibili opinioniste, invece, possiamo anticiparti che si tratta di due ex gieffine, della passata edizione.

Da finaliste a opinioniste?

Perla Vatiero è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. Anch’essa reduce dall’esperienza di Temptation Island e coinvolta nel triangolo amoroso assieme a Mirko e Perla, ha condiviso gli attimi finali del reality con Beatrice Luzzi, attrice di grande successo, dalla folta chioma rossa. Due caratteri determinati, che non hanno trovato molti punti in comune durante la convivenza. Eppure, il pubblico, che le ha sostenute fino alla fine, ora vorrebbe vederle nei panni di opinioniste.

Non sappiamo se Alfonso Signorini prenderà o meno in considerazione questo desiderio, ma ciò che è certo è che, tra le due, potrebbero esserci scintille. Per via dei loro modi, completamente diversi, di pensare, potrebbe crearsi interessanti dinamiche in studio. Ora, non ci resta che attendere il volere del conduttore e scoprire se i telespettatori saranno accontentati oppure no.