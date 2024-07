Stop forzato a Il Castello delle Cerimonie, niente panico: pronto un nuovo programma ancora più intrigante

Il Castello delle cerimonie sostituito da un programma altrettanto fuori dalle righe: ecco qual è il format che prende il suo posto.

Il Castello delle cerimonie, andato per la prima volta in onda nel 2013, ha conquistato tantissimi telespettatori. Di certo, non si può dire che si tratti di un programma sobrio e con protagonisti distinti, ma è proprio questo a renderlo ancora più affascinante.

Nel corso di questi anni, la famiglia Polese ci ha accompagnato all’interno della sua tenuta, portando, sul piccolo schermo, i festeggiamenti di comunioni, diciottesimi, matrimoni, battesimi. Nelle diverse puntate, si sono susseguiti svariati banchetti napoletani e abbiamo assistito a cerimonie organizzate nel segno della suntuosità, dell’esagerazione.

Di recente, però, si era diffusa in rete la notizia che l’hotel Sonrisa sarebbe stato chiuso per abusivismo edilizio. Un annuncio che ha sconvolto e lasciato senza parole i fan più affezionati al programma, che avevano trovato nel Castello delle cerimonie un mondo in cui rifugiarsi, per scappare dai problemi quotidiani, allentare la tensione e godersi un po’ di sano divertimento. Non temere, però, perché pare che sia in arrivo un altro programma, pronto a prendere il posto di questo, ancora più intrigante. Scopriamo di cosa si tratta.

Un successo garantito

Real Time, portando sul piccolo schermo Il Castello delle cerimonie, ha riscosso tantissimo successo. Un programma chiassoso, fuori dalle righe, ma in grado di regalare grosse risate. Donna Imma Polese ha preso il posto di suo papà Antonio, dopo la sua scomparsa e si è dimostrata essere un’ottima erede. Insieme a suo marito Matteo Giordano, ha portato un sorriso sulla bocca di tutti.

Ora, la rete è finalmente pronta per ripartire con un nuovo scoppiettante format, che siamo sicuri appassionerà i telespettatori. Si tratta di un programma per niente sobrio e contenuto. La nuova punta di diamante di Real Time dovrebbe chiamarsi Case Barocche. Il titolo la dice già lunga su quello che sarà il tema trattato.

Nuovo programma trash in arrivo

Negli ultimi anni, la parola trash si è diffusa in larga scala, indicando la TV di basso livello, i programmi meno raffinati e più grotteschi. Moltissimi italiani, però, hanno apprezzato la TV trash, tanto da amare questo genere di trasmissioni, come Il Castello delle cerimonie.

E, se anche tu ti sei appassionato alle vicende di donna Imma e di tutti i suoi ospiti, non potrai non amare Case Barocche. Ancora non abbiamo molti dettagli in merito, non conosciamo il nome del conduttore né il modo in cui prenderà piede il format, ma sappiamo che sarà un’esplosione di cuscini con fiocchi, statue imponenti, inserti dorati, ghirigori. La parola sobrietà, dunque, potrà essere lasciata da parte, perché in queste abitazioni così sfarzose non è di casa.