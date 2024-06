Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, altro che crisi: durante il suo compleanno scioglie ogni dubbio

Un amore duraturo quello tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: il dettaglio del compleanno non è sfuggito ai fan più attenti.

Vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, nel lontano 2001, Flavio Montrucchio si è fatto strada nel panorama televisivo e non solo, costruendosi una carriera di tutto rispetto.

Ma, probabilmente, il suo vero successo è la sua famiglia, il nido d’amore che si è creato nel tempo e che custodisce gelosamente. L’11 ottobre 2003 è convolato a nozze con Alessia Mancini, nota showgirl e conduttrice televisiva e, da allora, non si sono più separati. La coppia ha avuto due figli, Mya e Orlando, rispettivamente di sedici e nove anni.

Sui social, entrambi amano condividere momenti della loro quotidianità ed è stato proprio uno degli ultimi post di Montrucchio a far discutere. Ciò che ha pubblicato su Instagram, in occasione del quarantaseiesimo compleanno di sua moglie, toglie ogni dubbio. Pare che l’aria di crisi sia passata.

La ricetta segreta per l’amore perfetto

Alessia Mancini, che sappiamo abbia scoperto una passione innata per la cucina, sembra sapere bene quale sia la ricetta segreta per conquistare il suo Flavio, giorno dopo giorno. A chi dice che nulla dura per sempre, loro rispondono con un gran sorriso, perché l’amore è come una pianta che va annaffiata costantemente, per vederla germogliare.

Durante questi ventuno anni di matrimonio, sicuramente, non saranno mancati i momenti difficili e i periodi di crisi, ma l’importante è come questi vengono affrontati e superati, insieme. Ora, pare che tra la coppia Montrucchio-Mancini si respiri un’aria di pace e serenità, e lo si intuisce anche dalle dolci parole che il conduttore ha dedicato a sua moglie, in occasione del suo compleanno.

La confessione di Alessia Mancini

Oggi, Alessia e Flavio possono essere orgogliosi della famiglia che hanno creato, ma, come la donna stessa ha confessato, anche per loro non sono mancati i momenti di buio. In un’intervista rilasciata a Verissimo, la Mancini ha rivelato che tra Mya o Orlando ha avuto un aborto spontaneo. Fortunatamente, però, suo marito non l’ha mai lasciata sola e l’ha sostenuta fino alla fine.

La gravidanza di Orlando, poi, ha riportato quella gioia che era sparita e la famiglia è tornata a sorridere. Oggi, Flavio e Alessia sono più uniti e innamorati che mai, e resistono al tempo e alle intemperie.