Pulire la Polvere dal legno non è più difficile: se d’estate la vedi depositarsi, eliminala subito così

Dì addio alla polvere fastidiosa che si accumula sul legno: scopriamo insieme come eliminarla in un batter d’occhio.

Curare il legno non è così semplice come sembra. Questo è presente in molte zone della casa, dalla cucina al soggiorno, fino alla camera da letto e al salotto. Che sia di colore scuro o chiaro, è uno dei materiali più gettonati quando si pensa all’arredamento, ma è anche uno di quelli che richiede una maggiore manutenzione.

Il legno è bello, ma deve essere anche pulito, altrimenti perde tutto il suo fascino. Anche un semplice accumulo di polvere può compromettere il suo aspetto. Tuttavia, basterà procedere con una pulizia efficace per mantenerlo vivo e, per farlo, ti occorreranno dei prodotti naturali, rimedi pratici ed economici.

Scopriamo insieme come fare per lasciare il legno inalterato nel tempo, andandolo a trattare con prodotti che lo nutrono e lo rispettano, senza risultare troppo aggressivi. Ecco qual è il vero segreto per eliminare la polvere dal legno in un batter d’occhio.

Stop alla polvere, con questi rimedi

Alle volte, sembra quasi che più pulisci e più si accumula la polvere sui mobili, ma con i trucchetti giusti non dovrai più preoccupartene. Per pulire il legno laccato e il legno naturale, consigliamo di utilizzare acqua tiepida e aceto. Imbevi un panno morbido, di lana o di cotone, con questo mix e passalo sulla superficie. Per asciugare il tutto e rimuovere i residui, serviti poi di un panno asciutto.

In alternativa, per lucidare il legno, puoi creare una soluzione con aceto e olio, e procedere allo stesso modo. Un altro prodotto ideale per la cura del legno è la cera d’api. Solitamente, la trovi già diluita in gocce e dovrai solo utilizzarne una piccola quantità per nutrire il legno e lucidarlo. Oppure, puoi acquistarla in panetto solido e combinarla con un prodotto che fa da solvente. In genere, si utilizza la trementina e le proporzioni per preparare la soluzione sono 120 grammi di cera d’api e 80 grammi di trementina. Ma, c’è un altro rimedio che è ancora più efficace.

Un solo prodotto, molti utilizzi

C’è un prodotto che, di solito, viene utilizzato per il bucato, ma che può essere sfruttato anche per altri scopi. Si tratta del sapone di Marsiglia. Sciogli le scaglie di sapone in acqua calda e passa sui mobili in legno il composto ottenuto. Tutta la polvere sparirà e la superficie tornerà a essere più lucida.

Per non rendere aggressiva la miscela, diluisci una parte di scaglie di sapone in due parti di acqua. È questa la ricetta giusta per creare un composto in grado di accelerare le faccende domestiche e ottenere un ottimo risultato.