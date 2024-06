Tale e Quale 2024: Carlo Conti costruisce un cast stellare | Chi vedremo esibirsi

Una nuova scoppiettante edizione di Tale e Quale ci aspetta: ecco i volti scelti da Carlo Conti per il suo programma.

Da quando Amadeus ha deciso di lasciare la Rai, l’azienda ha dovuto rimescolare le carte in gioco e iniziare una nuova partita. A quanto pare, sarà proprio Carlo Conti a essere l’asso nella manica. A lui, infatti, è stata già affidata la conduzione del Festival di Sanremo, programma di punta della Rai.

Di recente, sono anche state svelate le date della 75esima edizione del Festival, che prenderà il via martedì 4 febbraio e giungerà al termine, con la vittoria di uno dei Big in gara, sabato 8 febbraio. Riguardo i cambiamenti, pare ce ne saranno parecchi, a cominciare dalla divisione della gara tra Big e nuove proposte o dall’orario di chiusura delle singole serate.

Stando a quanto dichiarato da Conti, il Festival terminerà molto prima rispetto a quelli degli anni passati, perché ci saranno meno canzoni in gara. Ma, nonostante il conduttore sia già alle prese con gli impegni sanremesi, è riuscito comunque a trovare uno spazio per occuparsi di Tale e Quale Show. La prima edizione del programma risale al 2012 e, dopo ben 13 edizioni, Carlo Conti è ancora pronto a conquistare il pubblico a casa. Questa volta, pare lo voglia fare con grandi protagonisti. Ecco da chi sarà composto il cast della 14esima edizione.

Un cast stellare per Tale e Quale

Si stanno svolgendo i provini della prossima edizione di Tale e Quale e, stando alle parole del padrone di casa, ci aspetta un cast scoppiettante. Ma, è dalle voci che circolano in rete che arrivano i primi papabili nomi che potrebbero prendere parte allo show della prima serata del venerdì di Rai 1.

A quanto pare, vedremo alla prova con le imitazioni una delle coppie uscite dalla casa del Grande Fratello, ovvero Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Insieme a loro, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro, Federico Fashion Style, Nadia Rinaldi, Karma B, Rosanna Banfi, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi. Ma non finisce qui, perché all’interno del cast figurerebbero anche altri due nomi che ti faranno sobbalzare dalla sedia. Vediamo di chi si tratta.

La ciliegina sulla torta

Se questo dovesse essere il vero cast di Tale e Quale, i due nomi che stiamo per rivelarti sarebbero la ciliegina sulla torta. Uno dei due provinati dovrebbe essere Massimiliano Varrese, uscito dall’ultima edizione del GF e, stando alle sue parole, pronto anche a trovare l’amore nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne.

L’altro nome, invece, rimanendo sempre in ambito del dating show condotto da Maria De Filippi, dovrebbe essere quello di Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani. Ora, non ci resta che attendere l’inizio della prossima edizione, per vedere quali saranno i protagonisti effettivi dello show.