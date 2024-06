Grande Fratello: Signorini chiama Maria De Filippi e convoca una coppia per il cast

Per un’edizione che va, ce n’è un’altra che viene: Signorini punta su una coppia che ha a che fare con la De Filippi.

Il Grande Fratello è uno dei reality più longevi della Tv italiana e, ancora oggi, continua a conquistare una gran fetta di pubblico. Anche se, con il tempo, sono cambiate alcune modalità di gioco, sono cambiate alcune regole, si sono susseguiti diversi conduttori e sono stati introdotti anche i personaggi del mondo dello spettacolo, questo programma pare non tramonti mai.

Da qualche mese, infatti, è terminata l’edizione che ha visto vincitrice Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island e già non si fa altro che parlare del prossimo anno, di quello che potrà essere il cast.

Sul web, si stanno già avanzando alcune ipotesi, ma nulla è ancora confermato. Intanto, la produzione ha aperto le porte alle persone comuni, che vogliono mettersi in gioco, vivendo un’esperienza unica. Alfonso Signorini, invece, che è stato riconfermato al timone del reality, si sta guardando intorno, tra i vip e pare abbia puntato una coppia. Sembrerebbe che il conduttore abbia, addirittura, contattato Maria De Filippi. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un inizio col botto

L’attesa per la prossima edizione del Grande Fratello è ancora lunga ma, nel frattempo, gli spettatori di Canale 5 potranno godersi la nuova, scoppiettante, edizione di Temptation Island. Partenza fissata al 27 giugno, il viaggio nei sentimenti è pronto a portare, in TV, le storie di sette coppie, che abbiamo già conosciuto attraverso la pubblicità. Quest’anno, stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, è stata Maria De Filippi stessa ad occuparsi del reality, supervisionandolo e dando una scossa alle dinamiche.

In poco più di dieci giorni, la conduttrice, padrona di casa di Canale 5, avrebbe portato a termine le sei puntate che vedremo andare in onda. Un tempo da record, tipico di una professionista come la De Filippi. Da quello che sappiamo, una coppia sarebbe stata squalificata in corso d’opera, perché lei avrebbe raggiunto il fidanzato sulla spiaggia dei ragazzi, violando il regolamento del programma. Ma, vediamo quale sarebbe stata la proposta che Signorini avrebbe avanzato a Maria.

La collaborazione Signorini-De Filippi

Facendo leva sempre sulle indiscrezioni trovate sul web, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia suggerito, ad Alfonso Signorini, il prossimo protagonista del suo reality. A varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, potrebbe essere uno dei partecipanti di Temptation Island 2024.

Ricordiamo che, già nell’ultima edizione del GF, avevamo visto il trio Mirko-Perla-Greta, nato proprio sull’isola dei sentimenti. Ora, non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà all’Is Morus Relais e chi sarà il fortunato che entrerà nella casa del Grande Fratello.