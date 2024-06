Diletta Leotta: a quanto ammonta il suo patrimonio | È una cifra inimmaginabile

La conduttrice televisiva bionda ed esplosiva ha un guadagno da urlo: scopri il valore del patrimonio di Diletta Leotta.

Diletta Leotta è la conduttrice televisiva e radiofonica che ha fatto perdere la testa a molti italiani e non solo. Siciliana d’origine e milanese d’adozione, la donna ha raggiunto tantissimi successi durante gli anni.

Anche se la sua vera passione è sempre stata la TV, Diletta, nel 2015, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, presso l’università LUISS di Roma. Dagli esordi ad oggi, la conduttrice è cambiata, esteticamente parlando. Dalle foto della sua adolescenza, che circolano sul web, non si può fare a meno di notare che la Leotta abbia ceduto a qualche intervento di chirurgia estetica, per modificare piccole parti del suo viso e del suo corpo.

Lei stessa lo ha dichiarato, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Chirurgia o meno, Diletta è una bionda esplosiva e sensuale, che ha rapito il cuore di tutti. Alla fine, però, ha scelto solo un cuore con il quale condividere il resto dei suoi giorni. Di recente, infatti, la donna è convolata a nozze. Scopriamo di più riguardo la vita privata della Leotta, ripercorrendo la sua carriera lavorativa, che l’avrebbe portata a possedere un patrimonio da urlo. Ecco a quanto ammonterebbe.

Un successo dietro l’altro

Dopo le primi esperienze avute in TV locali, Diletta Leotta, nel 2011, passa a Mediaset, dove lavora per La5. Nel 2012, passa a Sky, prima come meteorina, per Sky Meteo 24, dopo come conduttrice della striscia giornaliera sul Texas Hold’em Come giochi? Dopodiché, inizia a dedicarsi anche alle radio e a trasmissioni sportive.

Con il tempo, colleziona un successo dietro l’altro e, oggi, la troviamo su Radio 105 e su DAZN. Ma, nella sua vita, non c’è stato solo spazio per il lavoro. La Leotta, infatti, ha avuto anche parecchi flirt che hanno arricchito le pagine dei giornali di cronaca rosa. Dal 2019 al 2020, è stata legata sentimentalmente al pugile Daniele Scardina, poi ha fatto scalpore la sua storia con l’attore turco Can Yaman. Nell’estate del 2022, è stata vista in compagnia del modello Giacomo Cavalli, ma sarà l’incontro successivo che cambierà per sempre il futuro della conduttrice. Nell’ottobre del 2022, conoscerà il calciatore tedesco Loris Klarius, dal quale, il 16 agosto 2023, ha avuto Aria, la sua prima figlia. A sugellare il loro amore, poi, le nozze celebrate il 22 giugno 2024.

Il patrimonio della Leotta

Il suo matrimonio è stato un vero e proprio sogno, con tanto di 150 invitati, una location da favola, prezzi da urlo e ben quattro cambi di look. Ovviamente, per la conduttrice non sarà stato un problema affrontare le spese delle nozze, visto il suo ricco patrimonio.

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, Diletta Leotta avrebbe un contratto da un milione di euro all’anno con DAZN. Una cifra che farebbe gola a chiunque e che, se veritiera, darebbe alla conduttrice la possibilità di vivere come una vera regina.