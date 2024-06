Lorella Cuccarini: il racconto dell’ex allievo la lascia senza parole | Nessuno sapeva nulla

La showgirl senza tempo e la rivelazione che ha spiazzato tutti: ecco cosa è accaduto a Lorella Cuccarini di recente.

Chi segue Amici, da qualche anno a questa parte, ha potuto avere il piacere di ritrovare Lorella Cuccarini nei panni della docente. Inizialmente, la donna era entrata a far parte del team danza ma, nelle ultime edizioni, è il tavolo del canto ad aver avuto la meglio.

Una showgirl a tuttotondo che ha dimostrato, anche durante i guanti di sfida tra professori, di sapersi cimentare in tutto, dal canto al ballo. Le vecchie generazioni la ricordano per il grande successo, intramontabile e senza tempo, di La notte vola, ma la Cuccarini continua a stupire e a incantare i suoi fan, con un fisico da urlo e delle esibizioni da vera professionista.

All’interno della scuola di Amici, si è dimostrata una docente comprensiva, equa, definita da qualcuno come “mamma chioccia”. E, a proposito dell’esperienza nel talent, di recente è venuto a galla il racconto di un ex allievo che ha lasciato tutti senza parole. Ciò che dice è davvero assurdo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ritorno assicurato?

Ora che Amici è giunto al termine e Lorella Cuccarini ha visto trionfare una sua allieva, la cantante Sarah Toscano, i fan del programma e della showgirl si stanno già chiedendo se potranno rivederla di nuovo, nella prossima edizione del talent show. A quanto pare, la risposta sarebbe affermativa, perché la Cuccarini sarebbe stata confermata anche per la nuova stagione.

Nel frattempo, però, si tiene impegnata con un podcast, Dimmi di te, dove intervista personaggi del mondo dello spettacolo. Di recente, è toccato a Petit, cantante napoletano dell’ultima edizione di Amici, appartenente alla squadra Zerbi-Celentano. Durante la sua intervista, il giovane talento, che sta collezionando parecchi successi, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni spiazzanti. Vediamo di cosa si tratta.

Intervista a Petit

Il giovane cantante, durante la partecipazione al podcast della Cuccarini, si sarebbe lasciato andare a delle confessioni che hanno fatto il giro del web. Petit, all’interno di Amici, non ha solo coltivato la sua passione più grande, ovvero il canto, ma ha conosciuto il vero amore. A fare breccia nel cuore del cantante, la ballerina, allieva di Alessandra Celentano, Marisol. Un sorriso contagioso e un talento innegabile il suo, ai quali il napoletano non ha saputo resistere.

Entrato nella scuola con il solo intento di lavorare e fare musica, Petit ha dovuto sconvolgere i suoi piani e, stando alle sue parole, appena ha visto Marisol non ha potuto più frenarsi. Nonostante un due di picche iniziale, tra gli allievi pare sia scoccata la scintilla e, ad oggi, stanno vivendo una bellissima relazione. La loro presenza e vicinanza reciproca, all’interno del talent, è stata una grande fortuna, sia per l’uno che per l’altra. Complici e uniti fino alla fine, Petit e Marisol hanno affrontato anche la finale insieme, uscendo a testa alta e più innamorati che mai.