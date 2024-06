Matteo Berrettini: non immagini che titolo studio ha il grande campione

Bello, dal fascino mediterraneo, il campione di tennis Matteo Berrettini possiede anche un titolo di studio: ecco di cosa si tratta.

Vent’otto anni, origini romane e un amore spassionato per il tennis, Matteo Berrettini è l’uomo che tutte le donne vorrebbero avere accanto. Insieme alla showgirl Melissa Satta, Berettini ha formato la coppia rivelazione del 2023, stando al centro dei gossip per parecchio tempo.

Dopo poco più di un anno di relazione, però, i due hanno deciso di prendere strade diverse e Matteo è tornato a concentrarsi solo sul tennis. I suoi record sono da urlo e porta in alto la bandiera italiana nei campi di tutto il mondo. A soli 7 anni, inizia ad avvicinarsi a questo sport, grazie a suo fratello Jacopo e agli insegnamenti di Raul Pietrangeli.

Nell’agosto del 2013, gareggia per la prima volta in un incontro da professionista e, nel marzo del 2015, festeggia la sua prima vittoria, presso il circuito professionistico al torneo Futures Turkey F11 di Adalia. Da quel momento in poi, è partito in quarta, conquistando un successo dietro l’altro e portando a casa tante soddisfazioni e tante vittorie. Ma, per quanto sia amato da tutti, forse sappiamo poco sulla vera vita di Berrettini, quella privata e che risale a prima della celebrità. Oggi, scopriremo che titolo di studio ha il grande campione.

Curiosità sulla vita di Matteo Berrettini

Anche se viene visto come un vero e proprio idolo, in realtà Berrettini è una persona come tutti noi, che ha avuto le sue esperienze di vita e che ha tagliato anche altri traguardi, oltre alle vittorie su erba. Il ragazzo ha frequentato il Liceo Scientifico Statale Archimede di Roma, ma a causa degli allenamenti non ha potuto dedicare il giusto tempo allo studio.

Così, rimboccandosi le maniche e sacrificando il suo tempo e le sue forze, ha deciso di iscriversi a un istituto privato per proseguire dritto fino alla maturità, riuscendo a conseguire il diploma. Matteo, dunque, nonostante il suo grande talento nel tennis, ci ha tenuto comunque a prendere un diploma e a concludere il liceo, anche se da privatista.

Nuovo flirt in vista per Berrettini?

Oltre a essere al centro delle notizie per i suoi meriti sportivi, Berrettini è al centro della cronaca rosa per un nuovo presunto flirt. Dopo la fine della relazione con la Satta, pare che il tennista si sia consolato con Federica Lelli, romana, laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali.

La ragazza è già nota al mondo dei gossip in quanto ex fidanzata di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Alcuni vociferano persino una convivenza prossima, ma i diretti interessati, al momento, non hanno confermato né smentito le voci di corridoio, lasciando libera interpretazione a quegli scatti lanciati sul web.