Uomini e Donne: arriva la notizia che tutti sognavano | Si sono sposati

Volto di Uomini e Donne convola a nozze e stupisce tutti i suoi fan: ecco qual è il matrimonio più chiacchierato del momento.

Quando si tratta di amore, potremmo dire che Maria De Filippi ne è la regina, televisivamente parlando. Una delle conduttrici più amate d’Italia, infatti, porta nelle nostre case un dating show che, oramai, è diventato un appuntamento fisso e imperdibile per la maggior parte dei telespettatori di Canale 5, ovvero Uomini e Donne.

In quello studio, sono nati tantissimi amori, da giovani coppie a coppie d’età più adulta, grazie alla presenza di due troni, quello classico e quello over. Perché l’amore è così, non ha età e la De Filippi dà a chiunque la possibilità di innamorarsi di nuovo, di potersi concedere una seconda chance.

Ovviamente, però, ci sono anche molte storie che terminano, dopo pochi giorni dall’uscita del programma o dopo anni e anni dalla partecipazione. E poi, invece, c’è chi convola a nozze, destando lo stupore di tutti i fan del dating show. Ecco chi si è sposato di recente.

Amori che vanno e amori che vengono

Ciò che abbiamo imparato, durante anni di Uomini e Donne, è che non è detto che il per sempre duri davvero per sempre. Alcune coppie, infatti, anche dopo anni di convivenza o di matrimonio, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia, come Andrea Damante e Giulia De Lellis o Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. La verità è che ce ne sarebbero anche molte altre, ma ci sono anche tante coppie che sono, tutt’oggi, più unite che mai, come Clarissa Marchese e Federico Gregucci, oppure Aldo Palmieri e Alessia Cammarota.

E poi, ci sono quei personaggi divenuti celebri per la partecipazione al programma, che però hanno saputo trovare l’amore vero al di fuori, lontani dalle telecamere. È questo il caso di Sara Affi Fella, ex volto di Temptation Island e ex tronista di Uomini e Donne. Ai tempi, la sua scelta era ricaduta su Luigi Mastroianni, ma la loro storia durò meno di un mese. Oggi, Sara è più felice che mai e ha potuto coronare uno dei suoi sogni, ovvero quello di sposarsi. Vediamo chi è il fortunato.

Un giorno da favola

Domenica 23 giugno, Sara Affi Fella e Francesco Fedato si sono scambiati le loro promesse, diventando marito e moglie. Lui è un giovane calciatore della Lucchese e il loro amore era stato già suggellato dalla nascita del piccolo Tommaso. Il matrimonio, dunque, è stata la ciliegina sulla torta. La cerimonia è stata celebrata presso la Tenuta San Domenico, in provincia di Caserta e tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, affinché gli sposi potessero vivere un giorno da favola.

Per il matrimonio, Sara si è regalata tre cambi d’abito, come una vera principessa. Il primo, più principesco, con spalle scoperte e una predominanza di pizzo, mentre il secondo e il terzo più lineari, meno principeschi e più sensuali. I suoi look hanno saputo mettere in risalto la sua bellezza, incantando gli ospiti e, in primis, suo marito.