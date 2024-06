Beatrice Luzzi ‘tradita’ dall’amica: volano stracci eppure erano inseparabili

Beatrice Luzzi sbalordita dal comportamento di quella che reputava un’amica: anche i suoi fan si schierano dalla sua parte.

Nell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata un vero e proprio perno, una delle protagoniste del reality che ha scalato record di ascolti. L’attrice dalla ribelle chioma rossa era sparita dal piccolo schermo da un po’ di anni. Divenuta celebre con la fiction Vivere, è con il GF che la Luzzi è tornata alla ribalta.

Il suo carattere forte e determinato l’hanno portata ad allontanarsi dai suoi compagni, a vivere un’esperienza meno integrata con il resto del gruppo, rispetto a quanto immaginava. Complice anche la giovane età della maggior parte dei protagonisti del reality, l’attrice non ha trovato grandi affinità con i suoi coinquilini.

Tuttavia, ha fatto molto discutere la sua relazione, fatta di alti e bassi, con il calabrese Giuseppe Garibaldi, nonché l’amicizia che non è mai decollata veramente con Massimiliano Varrese. Ma, nonostante la sua permanenza in casa sia stata alquanto travagliata, Beatrice ha cercato comunque il modo di combattere, con le unghie e con i denti, aggiudicandosi il secondo posto. Fuori dalla casa, una folla di fan la acclamano e l’hanno sempre supportata, durante tutto il suo percorso. Ma, c’è una figura che reputavamo essere amica della Luzzi e che, invece, si è rivelata tutt’altro. Ecco di chi si tratta.

Certezze e incertezze nella vita della Luzzi

Fin dal primo giorno in cui la Luzzi ha messo piede in casa, ha dichiarato che le sue uniche certezze fossero i suoi due figli. I ragazzi hanno incontrato la mamma durante la prima serata di Canale 5 e le hanno dimostrato tutto il loro amore e il loro supporto. Per il resto, l’attrice sembra essere molto diffidente nei confronti del resto del mondo. Forse, sarà per via di alcune delusioni che ha avuto in passato, ma difficilmente si sbottona molto con una persona. Eppure, con Garibaldi lo ha fatto e ci ha mostrato una Luzzi diversa, più tenera e fragile.

Allo stesso modo, sempre nella casa del GF, la donna si è aperta molto con Simona Tagli, showgirl e conduttrice televisiva. Le due hanno stretto un rapporto durante il percorso del reality, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che, una volta uscite dalla casa, Simona avrebbe avuto parole così dure per la sua ex coinquilina. Vediamo cosa ha detto.

Le pungenti dichiarazioni della Tagli

Dalle sue rivelazioni, Simona Tagli ha fatto intendere che Beatrice Luzzi si sia dimostrata tutto il contrario di quanto credeva. Ciò che più avrebbe deluso la Tagli sarebbe stato il fatto che la rossa sarebbe tornata sui suoi passi anche con chi l’avrebbe offesa.

Per Simona, questo sarebbe stato un comportamento poco coerente, tanto da farla sentire esclusa, poco considerata, una volta uscita dalla casa. A rispondere alle pungenti accuse della donna, però, ci avrebbe pensato Garibaldi, che le ha buttato una frecciatina sui social. La Luzzi, al momento, non si è ancora pronunciata al riguardo.