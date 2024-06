Valentina Ferragni: Signorini chiama l’ex e lo convoca per il GF | Cos’ha risposto

Novità in arrivo per l’ex di Valentina Ferragni, con una proposta di Signorini: Luca Vezil possibile concorrente del GF.

Da un po’ di tempo a questa parte, non si fa altro che parlare dell’altra Ferragni, dell’imprenditrice digitale che ha battuto ogni record e che ha messo in piedi un impero, ovvero Chiara. Dallo scandalo dei panettoni a quello delle uova di pasqua, fino alla separazione dal marito Fedez, l’ideatrice del blog The Blonde Salad è sulla bocca di tutti.

Ma, forse, anche senza scandali e gossip, Chiara Ferragni ha sempre messo un po’ in ombra le sue due sorelle, Francesca e Valentina, che si trovano a stare meno sotto la luce dei riflettori. Tuttavia, Valentina ha comunque la sua popolarità. Seguitissima sui social, è una famosa influencer e collabora con diversi brand.

Di recente, anche lei è stata al centro della cronaca rosa, per via della separazione da Luca Vezil e la sua nuova relazione con Matteo Napoletano, più piccolo di lei. Nelle ultime ore, però, il suo nome è tornato a essere affiancato a quello dell’ex, che pare essere corteggiato da Alfonso Signorini, il re dei reality. Vezil avrà accettato la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello? Scopriamolo insieme.

Un nuovo Luca

Dopo la separazione da Valentina, è come se Luca avesse lavorato affinché si creasse una nuova immagine di ciò che è lui e di ciò che sono le sue passioni. Per anni, è stato sempre associato al nome Ferragni ma ora, finalmente, può dimostrare chi è davvero, senza altri riferimenti. Modello, appassionato di fotografia, per Vezil potrebbero aprirsi nuove strade, per via della proposta di Signorini. Il conduttore, infatti, vorrebbe che il ragazzo entrasse in casa e diventasse parte integrante delle dinamiche del gioco.

Sicuramente, la sua presenza darebbe molto di cui parlare e, in un modo o nell’altro, non mancherebbero i riferimenti alla famiglia Ferragni, anche se la storia pare sia stata chiusa proprio da Valentina. È l’influencer ad aver rivelato di aver scelto di porre fine alla loro relazione a causa dei troppi bassi che si erano creati e che contrastavano i momenti di benessere. D’altro canto, si vocifera che Vezil abbia sofferto parecchio per questa separazione. Nonostante questo, il ragazzo ha ritrovato l’amore tra le braccia di Virginia Stablum, ex volto di Uomini e Donne. Ma, ora non ci resta che scoprire qual è stata la risposta che il modello ha dato a Signorini.

La decisione di Vezil

Tutti coloro che desideravano portare le dinamiche dei Ferragni sul piccolo schermo, probabilmente dovranno rinunciare. Sembrerebbe, infatti, che Luca abbia rifiutato la proposta di Signorini.

Per il suo lavoro, quella del GF sarebbe stata una grande opportunità, ma il ragazzo non se l’è sentita di accettare e di iniziare un reality in cui portare allo scoperto frammenti di vita.