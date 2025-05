Bellaria Igea Marina introduce la tassa di soggiorno: novità per l’estate 2025

Dal 1° giugno, il comune romagnolo applicherà un’imposta ai turisti, con tariffe differenziate in base alla categoria delle strutture ricettive.

Tariffe e modalità di applicazione

A partire dall’estate 2025, Bellaria Igea Marina adotterà l’imposta di soggiorno per i visitatori maggiorenni che alloggeranno nelle strutture ricettive locali. L’imposta sarà in vigore dal 1° giugno al 30 settembre e varierà in base alla categoria della struttura:

Hotel a 4 e 5 stelle: €2,50 per persona a notte

Hotel a 3 stelle: €1,50 per persona a notte

Hotel a 1 e 2 stelle, agriturismi, B&B, ostelli: €1,00 per persona a notte

Aree sosta camper: €0,20 al giorno

L’imposta sarà calcolata fino a un massimo di sei notti consecutive per le strutture ricettive e dieci notti per campeggi e aree di sosta camper. Sono previste esenzioni per i minori di 18 anni e per categorie specifiche come persone con disabilità e coloro che soggiornano per motivi di salute.

Finalità e iniziative del Comune

L’introduzione dell’imposta di soggiorno ha l’obiettivo di generare risorse da reinvestire nel miglioramento dei servizi turistici e nella promozione del territorio. L’amministrazione comunale ha sottolineato che questa misura è stata adottata per alleggerire la pressione fiscale sui residenti, mantenendo al contempo elevati standard di accoglienza per i visitatori.

Per facilitare l’implementazione della nuova imposta, il Comune ha organizzato un ciclo di incontri formativi gratuiti destinati ai gestori delle strutture ricettive. Questi incontri, programmati tra marzo e maggio, forniranno informazioni dettagliate sull’utilizzo del software gestionale e sugli adempimenti richiesti, con l’obiettivo di garantire una transizione agevole per tutti gli operatori del settore.

Con questa iniziativa, Bellaria Igea Marina si allinea agli altri comuni della Riviera Romagnola che già applicano l’imposta di soggiorno, puntando a un turismo sostenibile e di qualità.