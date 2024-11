Gerry Scotti: quanti anni ha e com’era da giovane | Foto Rara

Uno dei conduttori più amati della TV stupisce i suoi fan con un vecchio scatto: ecco com’era Gerry Scotti agli inizi della sua carriera.

Da sempre, ci tiene compagnia con la sua simpatia e la sua dolcezza. Gerry Scotti potrebbe essere definito il re dei game show, perché è uno di quei conduttori che riesce a radunare, davanti alla TV, grandi e piccini, regalando qualche momento di spensieratezza.

Guardandosi indietro, probabilmente, l’uomo è fiero di sé, per la strada che ha fatto, dai primi anni in radio fino ad oggi. Il suo nome risuona in tutte le case degli italiani e la sua presenza è una delle più apprezzate sulla scena televisiva. Amato anche dai colleghi, che ne apprezzano la bontà, Gerry Scotti piace proprio a tutti.

Forse, però, non ricordi bene come era da giovane, quando aveva qualche anno di esperienza in meno e qualche capello in più. Ebbene, è stato lui stesso a pubblicare una rara foto che lo raffigura agli albori della sua carriera. Scopriamola insieme.

Il successo di Gerry Scotti

Di strada, Gerry Scotti ne ha fatta parecchia e tutti i suoi programmi sono sempre stati un successo assicurato. Il conduttore, però, non dimentica come tutto è cominciato ed è proprio a quell’inizio che ha voluto dedicare un libro. Quella volta è un viaggio nel passato, suo e dei suoi lettori, che hanno un filo rosso che li collega al passato e che, di tanto in tanto, amano riportare alla mente quei momenti che li hanno segnati per sempre.

Dall’infanzia, allegra e spensierata, fino all’età adulta, più impegnativa, piena di punti di domande e di periodi di difficoltà. Gerry Scotti, così come tutti noi, ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, a iniziare dalla scomparsa dei suoi amati genitori, ma ha saputo rimboccarsi le maniche, prendendo del bello in ogni circostanza e facendosi forza come poteva. Se non avesse avuto questa determinazione, probabilmente, non sarebbe arrivato dove è oggi.

Gerry Scotti giovane: come non lo hai mai visto

Il gigante buono della TV ha compiuto sessantotto anni, quest’anno, ma la sua voglia di divertire e di divertirsi sembra non invecchiare mai. Negli ultimi giorni, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme a dei suoi compagni di avventura, quelli con cui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Gerry era visibilmente più giovane, aveva qualche chilo in meno eppure i suoi occhi sono rimasti gli stessi. Nel suo sguardo, si legge quell’entusiasmo che, ancora oggi, lo spinge a tenerci compagnia e a rendere un po’ meno noiose le serate passate in casa.