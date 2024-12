Michele Bravi: come sta e cosa fa nella vita dopo il terribile incidente

Una delle voci più soavi e uniche, del panorama della musica italiana, alle prese con un brutto incidente: ecco come sta Michele Bravi, oggi.

Quasi trent’anni e una carriera già ricca di successi e di premi, quella di Michele Bravi. Il ragazzo, divenuto celebre nel 2013, grazie alla sua partecipazione e, poi, vittoria, a X Factor, non ha più smesso di cantare e di vivere con ciò che più ama, ovvero la musica.

Da sempre, Bravi si contraddistingue, nel panorama della musica italiana, per via della sua delicatezza e della sua voce, unica, leggera, che arriva all’orecchio come una carezza. Negli anni, tanti i fan che ha raccolto al comando, gli stessi che gli sono rimasti vicino anche durante un periodo tutt’altro che semplice.

Michele Bravi, infatti, ha avuto a che fare con un brutto incidente, che ha segnato tremendamente la sua vita. Scopriamo insieme come sta e cosa fa, oggi, il cantante.

Un tragico evento

Nonostante non sia stato affatto un periodo facile da affrontare, Michele Bravi non lo nasconde e non smette di parlarne. Durante quest’anno, è stato ospite a Verissimo e, nel salottino di Silvia Toffanin, si è aperto a delle confessioni molto intime, facendo commuovere il pubblico e mostrando un altro lato di sé, ancora più sensibile. Purtroppo, ciò che è accaduto al cantante non si può cancellare. Era il 2018 quando, si trovava a bordo di un auto a noleggio. Intento a svoltare a sinistra per accedere a un passo carraio, una moto è spuntata all’improvviso e ha centrato in pieno la fiancata della macchina.

La donna a bordo, una cinquantottenne, sfortunatamente, ha perso la sua vita. Il cantante, però, si era fermato a prestare soccorso e non ha mai negato le sue responsabilità. Dopo l’accaduto, Michele Bravi ha deciso di ritirarsi dalle scene e chiudersi nel suo silenzio. Ovviamente, i fan hanno rispettato la sua decisione e, con grande delicatezza, gli sono rimasti accanto. Oggi, sono passati sei anni e, anche se questo momento non si cancellerà mai dalla sua mente, Bravi è tornato a fare ciò che la fa sentire vivo, cantare. Vediamo come sta il cantante, a distanza di tempo.

Michele Bravi incidente: come sta oggi

Nonostante il lieto fine a livello processuale, la vicenda ha segnato per sempre la vita del cantante. Dopo l’incidente, il ragazzo è caduto in un profondo stato di depressione, toccando il fondo. Fortunatamente, però, anche grazie alla musica e alle persone che lo amano e che lo supportano, è riuscito a ricominciare a vivere.

Importante, anche l’aiuto di Maria De Filippi, che lo ha voluto nel suo talent, Amici, in qualità di giudice e che non si è soffermata sul tragico accaduto. La conduttrice Mediaset, gli ha chiesto semplicemente di cantare, facendo assaporare, a Michele, quella normalità che non viveva da un po’. Oramai, l’artista ha ripreso a pieno ritmo la sua carriera ed è tornato a far sognare i suoi fan, con i suoi testi che hanno un tocco di magia.