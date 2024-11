De Sica e Conticini: cosa è accaduto tra i due attori e quali rapporti hanno oggi

Sconvolgente novità riguardo due degli attori comici italiani più amati: ecco come stanno le cose tra De Sica e Conticini, oggi.

Paolo Conticini, forse, deve molto a Christian De Sica. A quanto pare, l’attore toscano non avrebbe mai studiato recitazione, anzi, si sarebbe occupato di tutt’altro. È stato modello, spogliarellista, ha studiato arredamento e ha gestito una palestra, ma la sua vita è cambiata radicalmente quando ha incontrato il re dei cinepanettoni.

Christian De Sica gli avrebbe dato l’opportunità di debuttare in teatro, all’età di 23 anni. Dopodiché, avrebbe preso il via con le produzioni cinematografiche e televisive. Insomma, ora che ha 55 anni, può dire di conoscere De Sica da una vita e di aver vissuto, al suo fianco, alcune delle esperienze più belle della sua vita.

Li abbiamo visti spesso, l’uno accanto all’altro, in film che sono diventati un vero e proprio cult per noi italiani. Oggi, però, le cose starebbero diversamente. Scopriamo cosa è accaduto tra i due attori e qual è il rapporto De Sica-Conticini oggi.

Le dure dichiarazioni

I fan degli attori, spesso, si lasciano coinvolgere dalle relazioni che questi hanno sul set. Quando, però, si spengono i riflettori, le cose possono cambiare. I rapporti non sono sempre quelli che sembrano. Alle volte, dietro un sorriso o un saluto, si nasconde altro. E, sembrerebbe proprio questo il caso di Christian De Sica e Paolo Conticini. A quanto pare, i due erano inseparabili, sia sul set che nella vita privata, ma non si vedrebbero più insieme da qualche anno.

L’assenza, che i fan hanno avvertito, ha dato vita a parecchie voci e pettegolezzi sul loro conto. L’attore romano ha parlato di questo ai microfoni di Domenica In, aprendosi a delle confessioni che nessuno avrebbe mai immaginato di ascoltare. Ripercorrendo la sua carriera, Christian ha affermato a Mara Venier di apprezzare le doti recitative di Conticini. Tra loro, era nata una bellissima amicizia, alimentata da tutti i progetti cinematografici a cui hanno lavorato insieme. Ma, ora, ci sarebbe un indizio che farebbe pensare a un allontanamento tra i due. Ecco cosa è accaduto.

Amicizia al capolinea?

Gli attori ci insegnano che anche il film più bello, prima o poi, finisce. I fan della coppia De Sica-Conticini si stanno chiedendo, però, se questo valga anche per l’amicizia. A quanto pare, quando Mara Venier ha chiesto all’attore romano cosa ne pensasse dell’esperienza di Paolo a Ballando con le stelle, lui avrebbe sviato il discorso.

Ma, a destare sospetto, non è solo questo. Il maggiore indizio che farebbe pensare che tra i due non ci sia più un buon rapporto sarebbe l’assenza di De Sica al matrimonio dell’amico, nel luglio 2013. Tuttavia, Christian avrebbe dichiarato che tra loro c’è ancora una bellissima amicizia, anche se da anni non si vedono insieme.