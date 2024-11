Selvaggia Lucarelli: quanto è alta e quanto pesa | Tutti i numeri del suo fisico mozzafiato

Una delle giurate più temute di Ballando con le stelle svela altezza e peso: ecco tutti i dettagli della bellezza di Selvaggia Lucarelli.

Che abbia un bel caratterino, questo è fuori discussione, ma spesso la sua bellezza passa in secondo piano. Selvaggia Lucarelli, infatti, viene fuori più per le sue discussioni che per altro, mettendo in ombra il suo fisico mozzafiato.

Dal 2016, è entrata a far parte della giuria di Ballando con le stelle ed è qui che ha dato il meglio di sé. Forse, tra tutti, è quella più discussa, temuta e chiacchierata, ma Selvaggia non si lascia di certo abbattere dalle critiche del pubblico a casa, né da quelle dei suoi colleghi.

Quest’anno, la donna sta dando il meglio di sé, prima con i battibecchi con Sonia Bruganelli o ora con la più recente discussione con Angelo Madonia. Selvaggia, infatti, non ha potuto fare a meno di commentare l’uscita di scena dell’ex moglie di Bonolis e la formazione di una nuova coppia, quella con Madonia e Pellegrini. Siccome una parola tira l’altra, in studio è scoppiato il caos. Tuttavia, sembrerebbe che anche la Lucarelli sappia cosa voglia dire essere giudicata. Stando a quanto riportato dal sito Donnapop, la donna sarebbe stata vittima di body shaming. Scopriamone di più insieme.

Le critiche alla Lucarelli

Da alcune recenti dichiarazioni, Selvaggia ha lasciato trapelare il fatto di essere stata criticata per le sue forme e il suo fisico. Lei, che è sempre pronta a dire la sua, questa volta ha saputo anche difendersi, con le unghie e con i denti, da accuse e giudizi troppo superficiali. Lo ha fatto tramite un lungo post, sul suo profilo Instagram, affermando che il suo è uno stile di vita sano e che si può stare bene anche con qualche chilo in più.

La donna ci ha tenuto, poi, a spiegare che questi commenti, per quanto limitati, siano comunque in grado di ferire le persone più fragili. Lei, fortunatamente, ha una personalità forte e non si lascia scalfire da tali opinioni, ma qualcun altro potrebbe davvero starci male. In ogni caso, la donna va avanti per la sua strada e si mostra parecchio sicura di sé, della sua altezza e del suo corpo. Probabilmente, è anche colpa della società in cui viviamo se perdere chili viene premiato, ma metterne su qualcuno viene subito criticato.

Selvaggia Lucarelli altezza: ecco i numeri

Stando alle voci che circolano sul web, Selvaggia Lucarelli dovrebbe essere alta circa un metro e sessanta centimetri, per 60 chilogrammi di peso. Per qualcuno, il peso è eccessivo, se confrontato all’altezza, mentre per altri è più che giusto.

Ciò che conta, però, è che Selvaggia si sente a proprio agio nel suo corpo ed è fiera delle sue forme. Essere curvy non è un difetto, ma è un modo diverso di concepire la bellezza. Peccato, però, che molte persone ancora non lo abbiano capito.