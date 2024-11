Pochi minuti per pulire la Lavastoviglie e farla tornare come nuova: ti serve solo uno spazzolino da denti

Dedica del tuo alla tua lavastoviglie e falla tornare come nuova: in pochi minuti, seguendo questi step, splenderà come non mai.

La lavastoviglie, oggi, è uno di quegli elettrodomestici immancabili all’interno di un’abitazione. Un po’ come fa la lavatrice, questa ci aiuta nelle faccende domestiche, risparmiandoci del tempo, che altrimenti dovremmo trascorrere davanti al lavandino.

È ottima da utilizzare alla sera, quando, dopo una giornata piena di impegni, hai finito di cenare e devi fare i conti con tutte le stoviglie accumulate nel lavello, ma è comoda anche per quelle occasioni in cui, a tavola, si è in tanti e le cose da lavare sarebbe davvero troppe.

Insomma, la lavastoviglie è amica del tempo, ma deve essere anche trattata a dovere, affinché questa funzioni alla perfezione. Una buona manutenzione è alla base di una durata ottimale. Con il trascorrere degli anni, infatti, l’elettrodomestico potrebbe tendere a essere meno efficiente, ma con la giusta pulizia, non avrai di questi problemi. Ti basteranno pochi minuti e uno spazzolino da denti, e il gioco è fatto. Ecco come pulire lavastoviglie.

Una buona abitudine per un ottimo risultato

Per avere delle stoviglie sempre profumate e lavate alla perfezione, la tua lavastoviglie dovrebbe essere pulita almeno una volta al mese. Inizia con lo smontare le parti rimovibili e prepara un composto con bicarbonato, sapone per i piatti e acqua. Mescola il tutto e crea un composto che ti servirà a rimuovere tutto lo sporco accumulato attorno al filtro. Aiutati con uno spazzolino da denti vecchio e strofina la miscela sulla parte interessata. Dopodiché, risciacqua tutto accuratamente sotto acqua corrente.

Passa alla pulizia delle altre componenti, allo stesso modo e poi riposiziona tutto al loro posto. In seguito, inserisci il sale per lavastoviglie, che evita la formazione di calcare e rende più lucide le stoviglie. Nel giro di pochi minuti, otterrai un risultato professionale. Inoltre, per creare il composto, ti basteranno solo 3 cucchiai di bicarbonato, 1 di sapone per i piatti e 1 di acqua. Come puoi vedere, si tratta di una miscela del tutto economica, da preparare con ingredienti presenti in casa.

Cosa rischi se non pulisci la lavastoviglie

Da oggi in poi, con questo trucchetto pratico e veloce, non avrai più scuse. La tua lavastoviglie non dovrà più essere trascurata, perché ti basterà davvero poco per portarla a nuovo. Difatti, se le parti dell’elettrodomestico sono sporche, l’acqua non circolerà correttamente e le impurità saranno trasferite sulle stoviglie. Con questo tutorial, invece, non avrai più problemi.

Provalo subito, a casa e noterai una differenza incredibile tra il prima e il dopo. I lavaggi saranno più efficienti e le tue stoviglie torneranno a brillare.