Phon: se lo usi solo come asciugacapelli sei indietro anni luce | Guarda tutti in modi in cui é utilissimo

Con questo trucchetto, i dispositivi di casa tua non avranno più segreti: ti basterà un phon e il gioco è fatto.

Spesso, a casa abbiamo dei dispositivi elettrici che non sappiamo sfruttare a pieno. La tecnologia è diventata parte integrante delle nostre vite, ma per far sì che questa si il più efficiente possibile, dobbiamo conoscere tutti i trucchetti del caso.

Ad esempio, il phon è uno di quegli strumenti che non manca in una casa. Anzi, alle volte, ne abbiamo anche più di uno, ma sbagliamo a utilizzarlo. In realtà, l’errore che facciamo è ridurre il suo uso alla sola asciugatura dei capelli. Se viene sfruttato al massimo, questo dispositivo sarà utile in tantissimi modi, che neanche immagini.

Grazie a questi suggerimenti, potrai combattere i costi in bolletta, che iniziano a lievitare, visto l’abbassamento repentino delle temperature. Da oggi, il phon diventerà il tuo migliore amico.

Il metodo salva money

Il rincaro dell’energia è un fattore che sta pesando su tutte le famiglie e, con l’arrivo dell’inverno, sono sempre di più le persone che stanno cercando degli stratagemmi per ammortizzare le spese in bolletta. Quando le temperature troppo basse non lo permettono, è impossibile fare qualche taglio all’utilizzo di riscaldamenti, perché si finirebbe col vivere in un ambiente poco gradevole e accogliente. Dunque, l’ideale è trovare un piano B, da mettere in pratica immediatamente e il phon sarà proprio il protagonista della scena.

In particolare, parliamo dei termosifoni e della manutenzione, essenziale affinché questi sprigionino più calore possibile, riducendo gli sprechi. Con il tempo, questi apparecchi si riempiono di polvere, che va a ostruire il passaggio del calore e il risultato si paga in bolletta. Grazie al phon, però, potrai rimediare al problema. Un termosifone pulito, oltre a essere migliore dal punto di vista estetico, è migliore anche dal punto di vista dell’efficienza e del rendimento energetico. Alle volte, un semplice panno non basta a rimuovere tutta la polvere che si accumula all’interno delle aree più nascoste e difficili da raggiungere. Ed è qui che entra in gioco il phon. Ecco come dovrai utilizzarlo.

Il trucchetto del phon

Tra i metodi più semplici, studiati per rimuovere la polvere dal termosifone, c’è quello del phon. Mettilo alla massima potenza e dirigilo verso i punti più scomodi del termosifone, come gli spazi tra lamelle e tubi, che difficilmente raggiungerai con altro. Con qualche getto, il phon soffierà via tutto lo sporco accumulato e l’apparecchio tornerà come nuovo.

Così facendo, il calore non verrà più sprecato, perché ogni via del termosifone sarà libera. Per evitare di sporcare il pavimento, metti dei fogli di giornale a terra, così che raccoglieranno tutta la polvere che cadrà e non dovrai perdere altro tempo per pulire. Con una semplice e rapida mossa, la tua casa sarà più riscaldata e i tuoi termosifoni saranno più efficienti. Inoltre, i costi in bolletta saranno ridotti e tutto con un solo phon, è pazzesco.