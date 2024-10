Elisabetta Gregoraci: dopo la separazione parte per Dubai ma non è sola | Chi è il suo partner

La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore è pronta a volare a Dubai: ecco con chi è stata beccata Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci non smette di stupire e di far parlare di sé. La famosa showgirl, ex del noto imprenditore Flavio Briatore, è nuovamente sulla bocca di tutti, per via del suo viaggio a Dubai. Vista la sua fama, è stato impossibile vedere le sue foto in giro per il web. Nessuno avrebbe mai immaginato che Elisabetta sarebbe partita proprio con lui eppure gli scatti non mentono.

Per la sua vacanza tra mare e relax, la Gregoraci ha scelto un partner d’eccezione. Sui suoi social, la donna si mostra in forma smagliante, con un fisico da fare invidia alle ventenni. I suoi fan avevano avuto l’occasione di ammirarla già durante la Milano Fashion Week di settembre, dove ha sfilato per Pin Up Star. La conduttrice non perde mai l’opportunità di fare colpo e, questa volta, pare esserci riuscita davvero, perché il bikini mette in mostra tutto il suo fascino.

Nonostante la sua bellezza, però, la Gregoraci è stata messa in ombra dal suo accompagnatore. Ecco chi è la persona che ha condiviso l’esperienza a Dubai assieme a Elisabetta. Stenterai a crederci.

I presunti flirt di Elisabetta Gregoraci

Dopo la fine della sua storia con Flavio Briatore, Elisabetta è stata sotto l’occhio attento e vigile dei più curiosi, che non aspettavano altro di vederla, nuovamente, al fianco di un uomo. Tempo fa, gli venne attribuito un flirt con Piero de Il Volo, ma sarebbe stata la stessa showgirl a smentire le voci. Purtroppo, la fama e la popolarità portano anche a questo, a stare sempre sulla bocca di tutti, senza tregua e senza pietà.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, poi, ebbe un’amicizia speciale con l’ex velino, Pierpaolo Pretelli, ma tra i due non sarebbe mai nata una vera e propria storia d’amore. Insomma, i fan della Gregoraci pare debbano attendere un po’ prima di vederla al fianco di un uomo che non sia Flavio o almeno così credevano. Tutte le supposizioni si ribaltano quando spuntano le foto della vacanza a Dubai sui social. Scopriamo insieme con chi è partita la nostra showgirl calabrese.

Un viaggio di coppia per la Gregoraci

È risaputo che le cose condivise sono migliori e, così, Elisabetta ha deciso di vivere in compagnia il suo viaggio a Dubai, portando il figlio Nathan Falco con sé. Il ragazzo, al momento, vive vicino Ginevra, mentre la showgirl è rimasta nella sua casa di Montecarlo. Nonostante la distanza, però, madre e figlio sono affiatatissimi e molto legati. Appena quattordicenne, Nathan ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo fisico statuario. Alto e definito, il ragazzo è riuscito a mettere in ombra persino sua madre.

Dopo la separazione da Giulio Fratini, Elisabetta pare più serena e spensierata che mai. Il piccolo di casa Briatore, per l’occasione, ha scelto una T-shirt bianca e un costume effetto bandana, targato Louis Vuitton. Ovviamente, Nathan Falco deve aver preso dalla madre la passione per la moda e per le tendenze. Elisabetta, infatti, non ha perso tempo e si è divertita a indossare diversi costumi da bagno, sexy e colorati, adatti al suo fisico tonico e scolpito. La showgirl è uno spirito libero e lo dimostra pubblicando un video dove cavalca le onde, a bordo di una moto d’acqua.