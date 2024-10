Fiorello: il Re dell’intrattenimento possiede un titolo di studio che nessuno si sarebbe mai aspettato

Una simpatia irrompente e tanta voglia di farsi amare dal pubblico: conosciamo meglio Fiorello e scopriamo quale titolo di studio possiede.

Quando pensiamo all’intrattenimento e al divertimento in TV, Fiorello è il primo nome che ci viene in mente. Un uomo che ha saputo rendere concreto il concetto di showman e che, ancora oggi, a distanza di anni dal suo debutto, ha una folla di fan che non lo mollano.

Alcune delle sue ultime partecipazioni televisive sono state quelle a Sanremo, insieme al compagno d’avventure Amadeus. Qui, Fiorello riusciva a smorzare l’aria di serietà e di compostezza del Festival, portando una ventata di freschezza. Ma, non finisce qui, perché l’uomo è stato anche al timone di Viva Rai 2.

Ora, invece, è partito Binario2, un programma in onda dalle 07:15, sempre su Rai 2, che sostituisce Viva Rai 2. In questa stagione, però, il pubblico a casa, che era solito svegliarsi con Fiorello, dovrà dire addio, almeno per il momento, al re dell’intrattenimento. Difatti, Fiorello stesso è intervenuto, facendo un in bocca al lupo a Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, che hanno preso il suo posto. Ma, prima di scoprire dove ritroveremo ancora lo showman, vediamo insieme che titolo di studio possiede. Non lo immaginerai mai.

Pillole di curiosità

Quasi tutti i fan di Fiorello sanno bene che la sua carriera è partita dai villaggi turistici, dove l’uomo faceva l’animatore. Qui, ha potuto farsi le ossa e scoprire le sue doti artistiche. Tuttavia, è stato grazie a Claudio Cecchetto se l’uomo ha potuto esplorare questo mondo, lasciando un’impronta positiva e facendosi ricordare per sempre come il re dell’intrattenimento. Cecchetto lo ha accolto nella squadra di Radio Deejay, dove ha conosciuto Amadeus, Gerry Scotti e Jovanotti.

Forse, però, non tutti sanno che Fiorello venne stroncato al suo primo provino da Pippo Baudo, il padrone di casa della TV. E, a tal proposito, secondo quanto riportato da Abruzzo.cityrumors, Baudo si sarebbe pentito di aver bocciato Fiorello, perché consapevole di aver preso una “toppata gigantesca“. Ma, pare che lo showman sarebbe avvezzo alle bocciature. Ecco come è stato il suo percorso di studi.

Uno studente modello?

Fiorello si impegna molto in quello che fa e i risultati del suo lavoro si vedono, ma lo stesso non si può dire della scuola. A quanto pare, l’uomo non sarebbe stato uno studente modello e non avrebbe amato particolarmente studiare. Sempre secondo quanto riportato da Abruzzo.cityrumors, Fiorello avrebbe voluto imparare l’inglese in modo professionale.

Nelle sue vene, però, c’è sempre stato il sangue dell’intrattenitore e, con grande fatica, è riuscito a conseguire la maturità, per chiudere un cerchio. Dopo quattro bocciature, si è diplomato al liceo scientifico, per poi proseguire con quello che più amava fare: far ridere la gente.