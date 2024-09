Uomini e Donne: finalmente al via la nuova edizione | Questi sono i 4 tronisti che vedremo

Dopo mesi di attesa, Uomini e Donne riapre le porte del suo studio: ecco chi saranno i nuovi volti che ci terranno compagnia.

L’inizio è stato rimandato per diverse settimane ma, finalmente, ci siamo. Il 23 settembre, alle 14:45, su Canale 5, ripartirà uno degli appuntamenti più attesi di sempre. Maria De Filippi torna a farci compagnia con Uomini e Donne, il dating show più amato dagli italiani. Dopo una lunga pausa estiva, siamo pronti a tornare a emozionarci con nuove storie d’amore.

Ovviamente, ritroveremo anche qualche vecchia conoscenza, appartenente al Trono Over. Come ogni anno, infatti, alcune dame e alcuni cavalieri, presenti da molto in studio, continueranno a sedere nel parterre, provando a trovare l’anima gemella. Tra questi, non possiamo non pensare a Gemma Galgani, diventata un perno per il programma.

Le sue avventure hanno fatto appassionare gli italiani e chissà che quest’anno non sia la volta buona. In realtà, quest’estate l’ha passata in dolce compagnia, stando alle foto che sono circolate sul web. A quanto pare, Gemma avrebbe trascorso le vacanze con una nuova fiamma, più giovane di lei. Non sappiamo, però, con certezza se la loro sia una relazione seria e duratura o se si sia trattato di un mordi e fuggi. Ciò che sappiamo, invece, è che i quattro troni del Trono Classico sono già pronti e che qualche tronista potresti averlo già visto. Scopriamo insieme di chi si tratta.

I nuovi protagonisti del dating show

Negli anni, Uomini e Donne è stato un susseguirsi di amori, crisi e intrighi. Questo studio è stato testimone della nascita di grandi storie, che sono poi sbocciate all’esterno. Alcune, invece, hanno avuto vita breve, una volta spente le telecamere, mentre altre non sono proprio partite. Solo chi rischia tutto e mette in gioco i propri sentimenti può riuscire a ottenere qualcosa di duraturo dal programma. E, i tronisti lo sanno bene. Le dinamiche del Trono Classico, infatti, sono ben diverse da quelle del Trono Over, poiché le uniche uscite consentite sono quelle sotto i riflettori.

Quest’anno, a mettersi in gioco, saranno due ragazzi e due ragazze, per un trono alla pari. Tre dei quattro sono volti già noti al pubblico di Canale 5. Iniziando dalle troniste, troveremo in studio Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Entrambe hanno preso parte a Temptation Island, la prima nella versione estiva di quest’anno, mentre la seconda nella stagione dell’anno passato. Evidentemente, Maria De Filippi deve essere rimasta colpita dal temperamento e dal carattere di queste due ragazze, tanto da volerle nel suo programma. Martina, durante il suo viaggio nei sentimenti, aveva chiuso la relazione con Raul Dumitras, per avviare una conoscenza con il tentatore Carlo, ma le cose non sono andate come immaginato. Oggi, la bella romana è pronta a trovare qualcuno che le faccia battere ancora il cuore e che condivida i suoi stessi valori, tra cui la libertà. Francesca, invece, viene da una storia tormentata con l’ormai ex Manuel Maura. Dopo vari tira e molla, la ragazza ha deciso di voltare pagina e di ripartire proprio da Uomini e Donne.

I rubacuori del Trono Classico

A quanto pare, le troniste di questa edizione non ci deluderanno e speriamo non lo facciano neanche i tronisti. Abbiamo tutti i buoni presupposti per credere che anche i ragazzi faranno un bel percorso. Uno dei due lo conosciamo già, perché si tratta di Michele Longobardi, estroverso ed espansivo, ex corteggiatore di Manuela Carriero.

Al suo fianco, un volto nuovo ed estraneo al mondo dello spettacolo, Alessio Pecorelli. Ventiduenne, ex militare, amante dello sport e della cucina, e in cerca di una donna con la quale poter costruire qualcosa di forte e di concreto. Non ci resta, dunque, che attendere il 23 settembre e goderci lo spettacolo, seguendo il loro percorso, passo dopo passo.