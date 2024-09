Beautiful anticipazioni 23-28 settembre: Liam in lacrime per sua moglie | Matrimonio vicino al capolinea

Anticipazioni scottanti per la soap statunitense più longeva: ecco cosa accadrà in Beautiful nelle prossime puntate.

Era il 1987 quando andò in onda, per la prima, negli Stati Uniti, Beautiful. Di certo, nessuno avrebbe mai immaginato che la soap avrebbe ottenuto un successo del genere negli anni, diffondendosi anche in altri Paesi e attirando a sé milioni di telespettatori. Probabilmente, neanche i produttori stessi, William J. Bell e Lee Phillip Bell avrebbero mai pensato di creare un prodotto così gettonato e duraturo nel tempo.

Con più di 9.000 puntate all’attivo, però, la soap si conferma essere una delle più amate, seguitissima nonostante i cambiamenti che l’hanno attraversata nel corso delle stagioni. Ora, si lascia maggiore spazio ai più giovani e il pubblico sta vivendo le vicende di Liam, Hope, Thomas, Steffy e Finn. Ovviamente, a tenere alta la tensione, non mancano gli intrighi che prendono le mosse da Brooke, Ridge, Eric, Sheila e Taylor.

Il mondo di Beautiful ti risucchia e ti trasporta in una realtà parallela, dove i drammi di famiglia sono alla base di tutto. Nelle prossime puntate, a proposito di drammi, ne vedremo delle belle. Pare proprio che ritroveremo il nostro bel Liam in lacrime per sua moglie. Ecco delle piccole anticipazioni su ciò che accadrà dal 23 al 28 settembre.

Beautiful spoiler

Se non vedi l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful e non riesci proprio ad aspettare la messa in onda, sarai felice di sapere che ti sveleremo dei dettagli interessanti sulle trame di fine settembre. Non c’è pomeriggio senza questa fantastica soap che ha incuriosito e incantato proprio tutti, da nonne a nipoti. Dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, Beautiful entra nella tua casa per portare una ventata di freschezza o, meglio, una ventata di colpi di scena assurdi.

Thomas confiderà a RJ di essere felice che il rapporto tra le loro madri sia migliorato, ma quest’ultimo confesserà di voler continuare la sua carriera come influencer di viaggi, mettendo da parte la casa di moda di famiglia. Nel frattempo, Steffy sembrerebbe mettere il naso nel rapporto tra suo fratello e Hope, che negherebbe qualunque coinvolgimento sentimentale con Thomas. Tuttavia, Liam non si fida affatto dell’uomo e la sua gelosia si accentua ancora di più quando sua moglie sarà costretta ad affrontare un viaggio di lavoro a San Francisco, assieme al suo collega.

La rottura è vicina?

L’avvicinamento sempre più evidente tra Hope e Thomas, manda Liam totalmente in crisi. Ad aggiungere benzina sul fuoco, il volo di ritorno in ritardo, che alimenta ancora di più i dubbi dell’uomo. Sebbene sia innamorato della sua dolce metà e si sforzi di credere nella sua buona fede, Liam non riesce proprio a mandare giù la vicinanza con Thomas.

Tutta questa tensione e queste incomprensioni potrebbero essere motivo di discussioni tra la coppia. Ancora è presto per dire che il loro matrimonio giungerà al capolinea, ma Liam è sempre più convinto che Thomas possa essere una minaccia per la sua felicità.