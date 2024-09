Jeans Larghi: come abbinarli e vestirsi bene senza sembrare 20 kg in più

Crea outfit infallibili e pieni di stile con queste pillole di moda: impara a valorizzare il tuo fisico, indossando i jeans larghi.

Il mondo della moda è sempre in continuo aggiornamento e le tendenze che fanno capolino possono essere più o meno amate. Di recente, ad esempio, sono tornati a padroneggiare la scena i jeans larghi, comodi, dal fascino androgino e adatti a qualsiasi occasione.

A seconda di come viene abbinato, infatti, questo capo in denim può essere indossato di mattina, per un giro in centro o per il lavoro, ma anche di sera, per un aperitivo o una cena informale. Quest’anno, sono tornati a insediarsi negli armadi di tutte noi, calpestando la concorrenza e mettendo a freno le altre tendenze, come quella dei jeans skinny che stavano provando a tornare a galla.

Tuttavia, per quanto si tratti di un capo d’abbigliamento versatile, i jeans larghi rischiano di non mettere abbastanza in risalto il tuo corpo. Con gli abbinamenti sbagliati, potrebbe sembrare addirittura che tu abbia 20 kg in più. Per questo motivo, è necessario che tu impari a sfruttare gli accostamenti, per ricreare outfit funzionali, che sappiano mettere in mostra la tua silhouette, permettendoti di calvare l’onda delle tendenze. Ecco i segreti di stile di cui non sapevi di avere bisogno.

Denim chiama denim

Il denim rimane, negli anni, un evergreen della moda. Per questo autunno, oltre a non rinunciare a un paio di jeans larghi, comodi e versatili, scegli di acquistare anche una giacca, rigorosamente in denim, dalle proporzioni oversize. Non essere mai banale negli abbinamenti e indossa una giacca lunga, sartoriale, arricchita da delle tasche in primo piano e da un collo alto. Una volta aver indossato un outfit tutto in jeans, potrai giocare con gli accessori, ottenendo un risultato casual e sofisticato allo stesso tempo.

A proposito di giacca, con i jeans larghi non può mancare un bel trench. Anche questo, tornato alla ribalta da qualche anno, è un capo che si presta a diverse occasioni. Abbinandolo a un pantalone denim, poi, riesce a mettere in piedi un look da urlo. Non dimenticare di indossare un top crochet, in tinte pastello o in argento, per brillare ancora di più, completando il tutto con una décolletée con tacco alto, per slanciare la figura.

Per una serata importante

Se sei alla ricerca di un outfit per una serata importante, abbina i tuoi jeans larghi con un top a fascia colorato e completa il tutto con un blazer, che non stanca mai.

Per quanto riguarda le scarpe, sceglile in base all’occasione, ma non dimenticare mai di sentirti a tuo agio con tutto ciò che indossi, dalla testa ai piedi. Basta poco per rendere un abbinamento un vero fallimento, ma basta anche poco per valorizzare la tua figura e imparare a giocare con proporzioni e colori.