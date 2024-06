Pavimento lucido: non crederai mai cosa fanno negli hotel | Ora lo faccio anche io

Da oggi, pulire il pavimento sarà un gioco da ragazzi: una volta aver scoperto il trucco degli hotel, lucidarlo non è più un problema.

La bella stagione, oltre a portare il caldo e la possibilità di godersi qualche giorno di mare, porta con sé anche le pulizie, quelle più approfondite, quelle che si rimandano per tutto l’inverno e che, oramai, non possono essere più evitate. Spesso e volentieri, infatti, specie chi lavora non ha molto tempo da dedicare alle faccende domestiche. Quindi, va da sé che si finisce con il trascurare i dettagli, dedicandosi solo a spazzare via la polvere dalla superficie.

Purtroppo, però, se desideri una casa disinfettata e pulita a dovere, non basta fare il minimo e indispensabile. Ciò che forse non sai è che non dovrai più sacrificare intere giornate per pulire la tua abitazione, ma ti basterà seguire i trucchi e i consigli giusti. Sui social, infatti, puoi trovare diversi video e suggerimenti, che ti guidano verso una pulizia ottimale, ma anche veloce e pratica.

Cercare di ottimizzare i tempi è il desiderio di qualsiasi casalinga, quindi non ti resta che fidarti di noi. Oggi, ti sveleremo il metodo che utilizzano negli hotel, per rendere il pavimento lucido come uno specchio, a costo zero e a fatica minima. Scopri di cosa si tratta.

Risparmia tempo e fatica

Se non vuoi più trascorrere ore dietro le pulizie della casa, dovresti iniziare con il cambiare metodo di approccio. Innanzitutto, poni l’accento sui prodotti che utilizzi, che fanno l’80% del lavoro. Anziché spendere soldi nell’acquisto di detersivi chimici, impara a sfruttare ciò che hai in casa, salvaguardando l’ambiente e il tuo portafogli.

Per pulire alla perfezione il pavimento, ad esempio, esiste un prodotto che trovi sicuramente all’interno della tua abitazione, perché utilizzato in diversi modi, che viene scelto anche dagli hotel. È un prodotto in grado di lucidare la superficie e pulirla a fondo, in modo del tutto naturale ed economico. Stiamo parlando del borotalco. Ecco come usarlo.

Come pulire il pavimento con il borotalco

Per un pavimento più lucido, il borotalco diventerà il tuo migliore alleato. Grazie alle sue proprietà assorbenti, cattura sporco e umidità, pulendo molto più a fondo dei comuni detersivi. Inoltre, previene anche la formazioni di aloni e garantisce una brillantezza duratura. È il prodotto ideale per chi in casa ha bambini o animali domestici, perché ecologico e sicuro.

Ti basterà spargere il borotalco sulla superficie da pulire, in modo uniforme e lasciarlo agire per alcuni minuti. Dopodiché, serviti di un panno morbido o di una spazzola delicata per rimuovere lo sporco. Ovviamente, prima di passare all’uso del borotalco, è opportuno rimuovere lo sporco più evidente, con scopa o aspirapolvere. Per applicare il prodotto con più facilità, uniscilo all’acqua calda e fai in modo di non graffiare la superficie. Per le macchie più ostinate, invece, applica il borotalco direttamente sull’area interessata e strofina delicatamente.