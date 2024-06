Bucato che puzza: ho spiato nelle lavanderie | Ora so cosa aggiungono per profumarlo

Da oggi, la puzza sul tuo bucato non sarà più un problema: scopri come eliminare tutti i cattivi odori con il segreto delle lavanderie.

Alle volte, può capitare che, anche dopo uno o più lavaggi, il bucato non riesca a profumare come vorremmo. I cattivi odori sono sempre in agguato e basta davvero poco per danneggiare un capo d’abbigliamento e non indossarlo più.

Fortunatamente, c’è un metodo pratico e veloce, utilizzato nelle lavanderie, che farà scomparire per sempre uno degli odori più ostili, ovvero quello di sudore. Con la bella stagione, infatti, la sudorazione può farsi più accentuata ed eccesiva, e l’odore di sudore sugli indumenti è più frequente che mai, ma sbarazzarsene non è così semplice come sempre.

Non conta il detersivo che usi o la quantità di lavaggi che fai, i cattivi odori possono impregnarsi a fondo, impedendo al bucato di profumare di pulito e di fresco. Per questo, per rendere più piacevole indossare qualunque capo d’abbigliamento, senza temere che la puzza di sudore ti metta a disagio, vieni a scoprire il trucco che sta facendo impazzire tutti. Provalo e non te ne pentirai.

La svolta salva bucato

Risolvere il problema del bucato che puzza, con questo trucchetto, sarà un vero e proprio gioco da ragazzi. C’è da dire, però, che conta molto anche il tipo di tessuto che indossi e che viene a contatto con la tua pelle. Per evitare odori sgradevoli, sarebbe opportuno indossare tessuti non sintetici.

Opta, dunque, per lino, cotone, fibre naturali e traspiranti, che non soffocano la pelle, e stai alla larga da poliestere e nylon. Ma, se nonostante tu prediliga sempre tessuti di prima qualità, hai a che fare con cattivi odori e bucato maleodorante, allora devi assolutamente testare il metodo utilizzato dalle lavanderie. Ti basta un solo ingrediente e il gioco è fatto. Il segreto, infatti, sta tutto nel sapone di Marsiglia. Vediamo insieme come utilizzarlo.

Come utilizzare il sapone di Marsiglia

Per eliminare ogni cattivo odore persistente, ti basterà applicare il sapone di Marsiglia sulla zona da trattare e strofinare delicatamente. Il sapone sprigionerà la sua azione sgrassante e riuscirà anche a neutralizzare le molecole odorose poco gradevoli.

Un altro metodo molto efficace è il mix di aceto e acqua. Poco prima di introdurre i capi in lavatrice, vaporizza la miscela sulla parte interessata e noterai subito un grande differenza. Scegli un lavaggio più lungo, in modo tale da disinfettare e pulire il bucato a dovere, e stendilo subito all’aria, prima che si formi umidità.