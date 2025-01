Influenza Emilia Romagna: picco previsto in questa data | La città di Bologna sarà la più colpita

Ecco quale sarà la data secondo cui ci sarà il picco di influenza in Emilia Romagna, pare che Bologna sarà la più colpita. Ecco perché.

Ci risiamo! Come capita ogni anno, arriviamo di questi periodi e si inizia a parlare intensamente di picco influenzale, raffreddore, mali di stagione, vaccino antinfluenzale e così via. Ovviamente con l’inverno non arriva solo il freddo ma anche virus e batteri.

Ogni anno sono moltissimi i cittadini che stanno a casa colpiti da febbre, dolori articolari, raffreddore, tosse e tutti quei sintomi che ci fanno prendere medicine e sorseggiare bevande calde. Fumenti, spray per il naso, creme da spalmare sul petto, sono molti i rimedi che ognuno adotta per cercare di guarire prima.

Per aiutare dunque a prepararvi a questa evenienza, sappiate che l’influenza in Emilia Romagna dovrebbe arrivare in questa data. Pare che il picco si avvertirà a Bologna, vi sveliamo il motivo.

Come difendersi dai virus

Mettetevi l’anima in pace, chi più chi meno, ma l’influenza e i vari virus di stagione colpiranno tutti, questo perché ce lo passiamo gli uni con gli altri e come ci ha insegnato il Covid, i virus resistono parecchio nell’aria. Ovvio però che ci sono alcune strategie che ci aiutano a cercare di ammalarci il meno possibile.

Tra le svariate che abbiamo sentito in questi anni di pandemia, sicuramente c’è l’importanza di lavarsi le mani, quella di provare a non stare troppo nei luoghi chiusi con tanta gente e ancora cercare di mantenere la giusta distanza dalle persone che presentano già sintomi influenzali. La cosa importante però quando ci si ammala, è quella di stare a casa, al caldo e al riposo, consultando il proprio medico curante per la corretta terapia da assumere.

Il picco influenzale: ecco la data

Abbiamo la data di quando arriverà il picco di influenza in Emilia Romagna, a rivelarlo direttamente il direttore del Dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl, Paolo Pandolfi. Come ha rilasciato a il Resto del Carlino: “Il virus influenzale che sta colpendo i bolognesi è prevalentemente del ceppo A, quella che stiamo già registrando da qualche anno… il potenziale picco dovrebbe essere un po’ più lento e presentarsi non durante le feste di Natale come accaduto lo scorso anno, ma leggermente più tardivo, quindi verso la fine dell’anno, inizi del mese di gennaio…”.

La città più colpita potrebbe essere Bologna, principalmente per una questione di popolosità, ma questo discorso si può fare in tutte le grandi città, più che altro per il numero di abitanti che interagiscono sul territorio.