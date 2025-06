Chris Robinson vince i 400 ostacoli nonostante il malfunzionamento d’abbigliamento

L’americano vince con il miglior tempo stagionale mentre combatte per mantenere i pantaloncini a posto durante la gara.

Disavventura d’abbigliamento in gara

A Ostrava, durante l’evento Golden Spike, l’americano Chris Robinson, 24 anni, ha subito uno spiacevole inconveniente: i suoi pantaloncini da gara hanno ceduto, esponendo involontariamente le sue parti intime. Nonostante l’imbarazzo—ben visibile in diretta TV—l’atleta non si è distratto e ha continuato a correre mantenendo la concentrazione necessaria per raggiungere l’obiettivo

Col passare dei metri, Robinson si è reso conto del problema e ha tentato ripetutamente di sistemarsi i pantaloncini, ma il malfunzionamento persisteva fino all’ultimo ostacolo. Eppure, ha concluso la gara in modo impeccabile, dimostrando forza di volontà e resistenza mentale.

Vittoria e prestazione da applausi

Nonostante l’incidente, Robinson ha tagliato il traguardo in 48”05, realizzando il suo miglior tempo stagionale, a soli 0,10 s dai suoi record personali, e staccando il brasiliano Matheus Lima di sei centesimi.

Visibilmente sollevato, l’atleta ha festeggiato con un sorriso e una capriola, coronando una giornata che poteva trasformarsi in problema mediatico. Il suo gesto finale, caduto in ginocchio e accompagnato da una smorfia, sottolinea una tenuta atletica notevole e un’eccezionale gestione dello stress.

Con questa vittoria, Chris Robinson dimostra di essere non solo un atleta competitivo, ma anche capace di gestire situazioni insolite senza compromessi sul risultato. La sua performance a Ostrava resterà negli annali come esempio di concentrazione e resilienza.