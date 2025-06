Estate a Torre Saracena: musica, cinema e benessere nel verde di Bellaria

Il parco storico si trasforma in un palcoscenico all’aperto: rassegne culturali, live e attività per tutti i gusti dal 16 giugno al 30 settembre

Parco Torre Saracena, polmone verde e sito storico di Bellaria–Igea Marina, si trasforma in uno dei principali centri dell’estate 2025. Tra giugno e settembre, la cornice storica e naturale del complesso diventa teatro di un fitto palinsesto: musica, benessere, arte e cultura si alternano tra passeggiate diffuse e momenti di aggregazione.

Eventi in programma: ritmo, cinema e luci soft

Il cartellone estivo prende il via con Summer Park, attrazione ludica attiva tutti i giorni. Nel corso della settimana spazio ai Giovedì Latino (un venerdì di musica e ballo) e agli appuntamenti swing e beach live del Polo Est Village. Ogni martedì è dedicato alla rassegna Made in BIM, con showcase musicali alternati a reading e performance artistiche. La Torre ospiterà inoltre Siamo d’Accordo, kermesse che unisce musica, parole e libri da inizio luglio.

Nelle ore serali, al calar del sole, tornano le rassegne culturali: Visioni al Castello, con proiezioni e arte tra gli alberi del giardino di Castello Benelli, e Scritto sulla Sabbia, che porta autori e letture suggestive in riva al mare. Chiude il trittico culturale la serie I Suoni del Sole, incontri di benessere al mattino con yoga, suoni terapeutici e armonizzazioni in spiaggia.

Attività per famiglie e curiose scoperte

Il parco propone anche momenti pensati per famiglie e appassionati di natura. Confermata la ruota panoramica, attiva fino a fine settembre, ideale per una vista dall’alto ai colori del mare. All’interno dei giardini si susseguono mercatini artigianali, spazi per laboratori e l’inedita mostra d’arte Arte in Torre, con pittura e fotografia ospitata nella storica Torre, recentemente inaugurata come sede espositiva. Inoltre, debutta “Mercoledì a Casa di Alfredo”: concerti sotto la Casa Rossa di Alfredo Panzini, appuntamenti musicali per tutti i gusti.

Tra eventi serali, momenti di relax e attività all’aperto, il parco Torre Saracena diventa anche quest’anno il cuore pulsante della Riviera, offrendo un mix equilibrato di intrattenimento, arte e natura. Un calendario pensato per famiglie, giovani e amanti del bello, pronto ad animare le lunghe serate estive fino a fine settembre.