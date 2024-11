Serena Bortone: chi c’è nella sua vita oggi e cosa ha raccontato la giornalista

La giornalista e conduttrice televisiva stupisce tutti con i suoi affari di cuore: ecco chi c’è nella vita di Serena Bortone, oggi.

Giornalista e conduttrice amatissima dal pubblico a casa, Serena Bortone ci ha tenuto a rivelare chi c’è, oggi, nella sua vita. A quanto pare, la donna avrebbe messo in chiaro le cose, parlando di questioni amorose e problemi di cuore.

E, a tal proposito, sappiamo che la giornalista ha preso anche parte a un evento, sul palco di Vanity Fair Stories, dove ha parlato di sentimenti, relazioni, stereotipi, insieme a Concita De Gregorio e Gioia Salvatori. L’ex padrona di casa di Oggi è un altro giorno si è soffermata sulla funzione sussidiaria che viene affibbiata alla donna, collocata sempre un passo indietro rispetto all’uomo.

Nella coppia, invece, si va avanti insieme, l’uno accanto all’altro. Si cammina di pari passo, quando l’amore è vero e c’è il rispetto alla base della relazione. Questo la Bortone lo sa molto bene. E, riguardo le sue di relazioni, ha deciso di rivelare tutta la verità, confessando qual è la situazione attuale.

Serena Bortone e l’amore

In una delle sue ultime interviste, rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, Serena Bortone ha parlato con il cuore in mano, riportando alla luce aspetti del suo passato e concentrandosi su quelli del suo presente. Anche se, per lei, la vita non è stata sempre tutta rose e fiori, la donna ha dichiarato di essere stata circondata da amore e persone, nel corso di tutti questi anni. La solitudine è uno stato d’animo che non le appartiene, perché la Bortone si è sempre detta fortunata per ciò che ha vissuto in passato e per ciò che continua a vivere ora.

Anni fa, ha avuto due grandi amori e due convivenze. Nonostante questo, pare che il matrimonio non sia mai stato tra i suoi piani. Oggi, invece, che la giornalista si ritrova parecchio impegnata con il lavoro e che è stata, da poco, travolta dal caso Scurati, pare che le cose stiano diversamente. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla vita privata di Serena Bortone.

Serena Bortone, oggi

Il cuore di Serena Bortone, oggi, pare essere libero. Dopo aver condiviso anni della sua vita al fianco di persone che l’hanno resa felice, facendole vivere nuove emozioni, ora la donna sarebbe single. O almeno, questo è quanto dichiarato a Il Corriere della Sera. Nonostante non ci sia un compagno nella sua vita, la Bortone afferma di essere comunque circondata da tantissimo affetto, di avere una grande famiglia diffusa, con moltissimi amici.

Per il futuro, la conduttrice non si preclude nulla, ma intanto si gode quello che la vita le ha offerto, senza rimpianti o rimorsi. Dopotutto, l’importante è essere felici e una persona al proprio fianco non è altro che un plus, che va ad aggiungersi a quella felicità di base, indispensabile.