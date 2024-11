Chiara Ferragni: nuovo amore alla luce del sole | La sua nuova fiamma è un volto famosissimo

L’imprenditrice digitale più chiacchierata degli ultimi tempi esce allo scoperto: ecco chi è il nuovo amore di Chiara Ferragni.

Nell’ultimo anno, Chiara Ferragni è stata inondata e travolta da una tempesta mediatica, che l’ha schiaffata sulle prime pagine di tutte le riviste di gossip. Peccato, però, che questa volta non sia stata tanto chiacchierata per una delle sue ultime trovate imprenditoriali, bensì per la fine del suo matrimonio con Fedez.

Dopo lo scandalo Balocco, la rottura con il rapper ha portato la donna a dover affrontare domande, rumors, supposizioni e fake news. Fortunatamente, però, dopo la tempesta esce sempre il sole e anche per la Ferragni sembrerebbe essere tornato il momento di sorridere.

L’influencer ha deciso di non nascondersi più ed è uscita allo scoperto, mostrando a tutti il vero volto del suo nuovo amore. Ecco chi è la nuova fiamma di Chiara Ferragni. Si tratta di un volto molto famoso, in un determinato ambito dell’imprenditoria. Scopriamone di più insieme.

Il primo bacio alla luce del sole

Contro ogni pronostico, l’amore tra i Ferragnez è giunto al capolinea e ognuno dei due sta andando avanti con la propria vita. Per Chiara, probabilmente, questo è stato uno degli anni più difficili della sua vita, ma quantomeno ha imparato a contare sulle persone che le vogliono davvero bene e ha capito chi non l’abbandonerebbe mai, neanche nei periodi più bui.

Il successo che ha raggiunto negli anni non è paragonabile con l’amore che le dà la sua famiglia, le sue sorelle, le sue amiche. Ovviamente, anche Leone e Vittoria sono un pezzo importante della sua vita, forse quello fondamentale, che la tiene ancora in piedi. Oggi, però, a portare la luce, dopo questo momento grigio, ci ha pensato un uomo già noto a molti. Si tratta di Giovanni Tronchetti Provera, erede di casa Pirelli. Chiara Ferragni non ha più intenzione di nascondersi e i paparazzi hanno persino immortalato il primo bacio alla luce del sole.

Una neo-coppia molto unita

Stando a quanto riportato dal sito di Libero, la Ferragni e Tronchetti Provera avrebbero già trascorso parecchio tempo insieme, anche con i rispettivi figli. Dai mercati di Natale a Porta Venezia a un romantico giro per le strade della capitale, i due sono apparsi molto intimi e affiatati. Rino Barillari, un noto paparazzo, ha fotografato la neo-coppia, durante la sua fuga romana.

A quanto pare, l’influencer e l’imprenditore non si sarebbero sottratti agli scatti, ma avrebbe continuato a stare vicini, noncuranti dei gossip che sarebbero esplosi di lì a poco. Alberto Dandolo, il giornalista di Oggi, avrebbe persino dichiarato che Giovanni starebbe aspettando il momento giusto, per sorprendere la sua Chiara con un anello che farebbe invidia anche alle aspiranti principesse di mezza Europa. Chissà che il giovane Tronchetti Provera prenda proprio le feste natalizie come occasione per fare breccia nel cuore della Ferragni.