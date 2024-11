Che fine ha fatto Lorenzo Crespi? L’attore fa una vita molto diversa: com’è oggi

Grandi cambiamenti nella vita di Lorenzo Crespi: scopriamo insieme cosa fa oggi l’attore e che strada ha deciso di intraprendere.

Lorenzo Crespi oggi è molto diverso da quello che ricordiamo tutti. Tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, l’uomo è stato un attore di successo, un vero sex symbol, con una folla di fan alle sue spalle. Dopo aver raggiunto ottimi risultati, però, la sua vita è iniziata a cambiare e, da allora, non è più la stessa.

Molti di voi lo ricorderanno come interprete di fiction di successo, quali Carabinieri e Gente di mare, anche se i suoi primi passi li ha mossi nel mondo del cinema, con I buchi neri, al fianco di Manuela Arcuri e La sindrome di Stendhal, diretto da Dario Argento.

Da qualche anno a questa parte, però, la sua presenza sia sul piccolo che sul grande schermo si sarebbe notevolmente ridotta. Difatti, l’uomo si starebbe occupando di un’altra passione e avrebbe intrapreso una vita molto diversa rispetto a quella passata. Ecco cosa fa oggi Lorenzo Crespi.

La dura lotta di Lorenzo Crespi

Qualche anno fa, in molti ricorderanno l’apparizione di Crespi, nel salottino della d’Urso. È stato proprio durante Domenica Live, che l’attore si era sfogato, parlando dei suoi problemi economici e della sua malattia. A quanto pare, l’uomo deve aver passato dei momenti davvero complicati. I suoi fan lo ricordavano sempre con il sorriso, curato e in forma, con un fascino disarmante. In seguito ai problemi che ha avuto, però, Lorenzo è diventato quasi irriconoscibile.

L’uomo ha sofferto di una malattia polmonare molto importante, che lo ha costretto a stare lontano dalle scene per un po’. Ovviamente, essendo la professione dell’attore il suo unico sostentamento, Crespi ha dovuto fare i conti anche con un periodo difficile dal punto di vista economico. Ma, cosa è accaduto al bell’attore, dopo che i suoi fan lo hanno visto in lacrime? A quanto pare, Lorenzo deve aver ritrovato il suo sorriso, questa volta, però, lontano dai riflettori. Ecco chi è Lorenzo Crespi oggi.

Una nuova vita

Sembrerebbe che l’attore abbia cambiato totalmente vita. Dopo aver superato un momento davvero buio, tra drammi economici e problemi di salute, Lorenzo è riuscito a rialzarsi e combattere. Piano piano, è tornato anche in scena, prendendo parte, ad esempio, a una puntata della seconda stagione di Màkari, nel 2022, ma dal suo profilo Instagram si evince che la sua passione sia diventata un’altra.

L’uomo, infatti, si sta dedicando alla falconeria, esplorando un altro mondo e vivendo nuove esperienze. Probabilmente, sentiva l’esigenza di fare e di scoprire qualcosa di diverso, distaccandosi dal ruolo dell’attore. Chissà, magari un giorno tornerà a essere il protagonista di una fiction di successo, ma per il momento pare che i suoi interessi siano altri.