Filippa Lagerback: qual è il suo stipendio a Che Tempo che Fa | È una cifra che nessuno immaginava

Non immaginerai mai quanto guadagna Filippa Lagerback: il volto di Che Tempo che Fa porta a casa uno stipendio da urlo.

Lei è la donna che ha fatto perdere la testa a Daniele Bossari, la modella svedese, naturalizzata italiana, che ha scelto il nostro Paese come casa. Qui, oramai, Filippa Lagerback ha tutto, amici, famiglia, amore, lavoro. Ed è proprio grazie a quest’ultimo se riesce a racimolare un bel gruzzoletto. La donna, infatti, è un volto fisso di Che Tempo che Fa, celebre programma di Fabio Fazio.

Anche se ora non appartiene più alla Rai ed è migrato sul Nove, cambiando anche nome e diventando Che Tempo che Farà, questo rimane il programma di punta di Filippa. La bella svedese assiste il conduttore e presenta gli ospiti in studio.

La Lagerback è una di quelle donne da prendere come esempio, per la sua personalità e per la sua dedizione al lavoro e alla famiglia. Nonostante i momenti no, i periodi bui, affrontati soprattutto quando Daniele Bossari è caduto in depressione, Filippa non si è mai abbattuta e, oggi, può camminare a testa alta. Sicuramente, però, camminerà anche a tasca piena, perché il suo stipendio è davvero ghiotto. Scopriamo insieme quanto guadagna.

La fortuna di Filippa

Tutti gli anni trascorsi nello studio di Che Tempo che Fa l’hanno portata ad accumulare una bella fortuna. Questa esperienza, ancora in corso, però, non l’ha arricchita solo economicamente parlando, ma l’ha resa ricca anche sotto il punto di vista della sua persona. Lavorando al fianco di due grandi personaggi, come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, la donna ha imparato l’ironia, ha imparato che bisogna sempre studiare e non sentirsi mai arrivati.

Filippa ha sempre dichiarato di sentirsi fortunata a lavorare con loro, così come è fortunata ad avere una famiglia piena d’amore. Insieme a Daniele, ha una figlia, Stella. I tre sono inseparabili e il loro affetto si percepisce, persino, dalle foto che pubblicano. Grazie al loro forte legame, sono riusciti anche a superare la malattia di Bossari, che ha scoperto di essere affetto da un carcinoma alla base della lingua. Un periodo non affatto semplice per la famiglia, ma dal quale sono riusciti a venirne fuori, più forti di prima. In tutto ciò, la donna non ha mai abbandonato il suo lavoro, che le permette di accumulare un bel patrimonio.

Quanto guadagna Filippa Lagerback

Stando alle voci che girano sul web, la Lagerback porterebbe a casa ben 5.000 euro a puntata di Che Tempo che Fa. Una cifra di tutto rispetto, specie se viene sommata, nell’arco dell’anno, arrivando a circa 400.000 euro. Di puntata in puntata, la donna aumenta il suo gruzzoletto e sale il suo stipendio.

Inoltre, non dimentichiamo che i guadagni di Filippa, così come quelli di tutti i volti del mondo dello spettacolo, vengono alimentati anche da attività social di sponsorizzazione e branding. Insomma, la Lagerback sa bene come avere un’entrata notevole, che fa gola a molti.