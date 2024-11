Conosci la mamma di Ilary Blasi? Sono due gocce d’acqua: quanti anni ha e che mestiere fa Daniela Serafini

Un legame speciale quello tra Ilary Blasi e sua mamma Daniela Serafini: vieni a scoprirne di più sulla donna.

L’abbiamo conosciuta durante il docu-film di Ilary Blasi, Unica, in un cui la showgirl ha raccontato dettagli scottanti sulla sua storia con Francesco Totti: Daniela Serafini è la mamma di una delle donne più chiacchierate degli ultimi tempi. Tra lei e Ilary c’è un bellissimo rapporto, documentato anche dalle foto che amano condividere sui social.

Mamma di tre splendide donne, Daniela è anche una donna in carriera. Durante la sua vita, infatti, ha saputo incastrare bene lavoro e famiglia. Nel documentario della Blasi, diffuso da Netflix, la sua famiglia ha deciso di metterci la faccia, dicendo la loro su tutta la vicenda che ha coinvolto la conduttrice.

L’ultimo anno, infatti, per Ilary non è stato di certo facile, ma è anche grazie all’amore dei suoi cari se è riuscita a rialzarsi e a darsi forza. In particolare, è grazie a sua mamma Daniela, una presenza costante nella sua vita. Scopriamo insieme quanti anni ha la donna e qual è la sua professione. Ecco tutti i dettagli sulla mamma di Ilary Blasi.

Un periodo tra alti e bassi

Dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Francesco Totti, Ilary è stata travolta da un uragano mediatico. Fortunatamente, però, ha potuto aggrapparsi alle braccia della sua mamma, da sempre dalla sua parte. E ora che la conduttrice ha ritrovato la felicità, con l’imprenditore Bastian Muller, Daniela non può che essere contenta di vedere di nuovo sua figlia sorridere.

Magari, a breve, Ilary riceverà novità anche dal fronte lavorativo. La donna, difatti, è stata tagliata fuori dalle scene, nel momento in cui Pier Silvio Berlusconi ha preso il posto del padre. Dopo la conduzione di Battiti Live, al fianco di Alvin, la Blasi non avrebbe avuto più alcuna offerta. È passata dall’essere la conduttrice del Grande Fratello Vip, de L’Isola dei Famosi e de Le Iene, all’essere gettata nel dimenticatoio. Anche in questo caso, però, la presenza della signora Daniela non è certo passata in sordina.

I dettagli sulla vita di Daniela

La somiglianza con sua figlia Ilary è innegabile. Mamma e figlia sono due gocce d’acqua, ma, nel corso della loro vita, hanno avuto passioni e scopi diversi. Sotto il punto di vista della famiglia, la Blasi ha preso molto dalla mamma, perché ama supportare i suoi figli e stargli vicino. Per quanto riguarda la professione, però, Daniela ha scelto un mestiere più comune e con meno lustrini e paillettes.

Sessantotto anni di splendore, la Serafini ha scelto di rimanere lontano dai riflettori, nonostante la popolarità di una delle sue tre figlie, continuando a svolgere il suo lavoro, ovvero quello della vigilessa. Un tenore di vita molto diverso, rispetto a quello di Ilary, ma quando mamma e figlia si riuniscono, ogni differenza si abbatte e predomina solamente l’amore.