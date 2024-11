Ricordi lo Chef Mainardi? Era uno dei preferiti di Antonella Clerici: cosa fa oggi

Il cuoco preferito della Clerici impegnato in nuovi progetti: ecco cosa fa oggi Andrea Mainardi, ti sorprenderà scoprilo.

Dal 2012 al 2020, Andrea Mainardi è stato al fianco di Antonella Clerici, nel celebre programma La prova del cuoco. Lo chef è stato amato da tutti i telespettatori Rai, ma è stato apprezzato anche da quelli di Canale 5, che hanno imparato a conoscerlo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2018.

Qui, Andrea ha portato il vero se stesso, con tutte le fragilità e le emozioni che, solitamente, nasconde dietro ai fornelli. Oggi, però, pare che Mainardi si stia dedicando a nuovi progetti.

Stenterai a credere ai tuoi occhi. L’uomo è la dimostrazione che, a prescindere da quanti anni tu abbia, non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco. Vieni a scoprire che fine ha fatto Chef Mainardi e dove puoi ancora vederlo.

Il segreto di chef Mainardi

Ogni chef che si rispetti, ha i suoi segreti in cucina. Oggi, però, abbiamo l’onore di scoprire quello di chef Mainardi, che ci svelerà come fare per rendere iconico anche un primo piatto semplice come spaghetti aglio e olio. Ciò che fa di un cuoco un vero professionista è la capacità di rendere grande qualunque preparazione, giocando con gli ingredienti e aggiungendo un tocco personale. Ed è quello che ha fatto Mainardi, con questo piatto, scegliendo accuratamente tutti gli ingredienti e arricchendo il tutto con il suo zampino.

Dopo aver selezionato spaghetti di qualità, olio extra vergine d’oliva, prezzemolo fresco, peperoncino e aglio, Andrea si dedica a quei passaggi che fanno di questo piatto un gran piatto. In particolare, lo chef suggerisce di infornare l’aglio, per farlo arrosto. Prendi un paio di teste d’aglio intere e avvolgile in un foglio d’alluminio. In questo modo, si cuoceranno e diventeranno morbide e caramellate, senza seccarsi o bruciarsi. Quando sarà il momento di preparare la tua aglio e olio, nella padella con olio e peperoncino aggiungi l’aglio fresco tritato e un paio di cucchiai di polpa di quello arrosto. Noterai, immediatamente, un tocco in più all’intero piatto, un sapore intenso ma non disturbante. Infine, per dare una nota di croccantezza, amalgama la pasta al condimento, aggiungendo del pane, precedentemente abbrustolito in padella. Come puoi ben notare, lo chef Mainardi non ha certo perso la sua passione per la cucina, anzi. A distanza di anni, infatti, continua a essere il braccio destro della Clerici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Mainardi (@andreamainardiofficial)

La svolta dello chef

Il suo posto nel mondo è dietro ai fornelli e su questo non c’è dubbio. Non c’è mestiere che tenga, per Mainardi. L’uomo è nato per fare lo chef e questo la Clerici lo sa bene. La nostra Antonella, infatti, lo ha voluto anche nel suo nuovo programma, È sempre mezzogiorno. Terminata l’esperienza a La prova del cuoco, Andrea ha iniziato una nuova avventura nel seguitissimo programma di Rai 1, capitanato sempre dalla Clerici.

E così, da quattro anni a questa parte, lo chef è diventato un volto fisso del programma. Ma, Mainardi non si ferma qui, perché lui ama interagire con i suoi followers. Difatti, sul suo profilo Instagram vengono pubblicate decine di ricette. Andrea ama l’idea di poter far avvicinare gli utenti che lo seguono alla cucina e dedica molto del suo tempo alla creazione di video ricette, nei quali spiega, passo dopo passo, il procedimento di ogni preparazione, mantenendo quell’allegria e quella simpatia che lo contraddistingue da sempre.