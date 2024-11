Claudio Bisio: perché é scomparso dalla TV | Il motivo sorprende tutti

L’attore si ritira dalle scene per un po’, ma la sua decisione lascia tutti senza parole: ecco che fine ha fatto Claudio Bisio.

Sessantasette anni, una carriera da urlo alle spalle e ancora tanta voglia di dare: quella di Claudio Bisio è davvero una storia piena di soddisfazioni e di traguardi tagliati alla grande. Peccato, però, che l’uomo abbia deciso di scomparire dalla TV per un po’.

Attore, conduttore e comico italiano, Bisio è amatissimo dal suo Paese, ma anche da sua moglie, Sandra Bonzi, con la quale è sposato dal 2003. Lo stesso aveva dichiarato che, senza sua moglie, non sarebbe riuscito ad arrivare dove è ora. Le donna ha conquistato Claudio quando, dopo un’allegra serata, si è sentita male nella sua macchina. Probabilmente, Bisio sarà rimasto colpito dalla spontaneità di Sandra. Fatto sta che i due sono inseparabili.

E, a quanto pare, la donna ha deciso di rimanere accanto al comico anche in un momento come questo. Bisio è scomparso dalla TV, come i suoi fan avranno ben notato e tutto per una ragione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Claudio Bisio lontano dai riflettori

L’attore è da un po’ che non si dedica a qualche progetto cinematografico e la sua assenza inizia a pesare ai suoi fan più accaniti, che fortunatamente, però, potranno ritrovare, nei prossimi mesi alla conduzione di Zelig, al fianco di Vanessa Incontrada. I due, ormai, formano una coppia davvero affiatata, che piace al pubblico a casa e che funziona benissimo sul palco.

Ma, tra un comico e l’altro, Bisio ha trovato anche il tempo per dedicarsi a qualche che, forse, prima ad ora, non aveva mai preso in considerazione. Per tanti anni, l’uomo ha fatto ridere milioni di persone e ora si è ricavato uno spazio per immergersi in un nuovo ed entusiasmante progetto. Nessuno si sarebbe mai aspettata una cosa del genere, specie se è questo il motivo che lo sta tenendo lontano dai riflettori. Ecco cosa bolle in pentola in casa Bisio.

Un progetto durato anni

Claudio Bisio ha parlato del suo nuovo progetto a Radio Deejay, affermando che si tratti di qualcosa in cantiere da dieci anni. E, solo oggi, è riuscito a portarlo a compimento, lasciando i suoi fan senza parole. L’attore si è dato alla scrittura e ha lanciato il suo primo romanzo, Il talento degli scomparsi, edito da Feltrinelli. Forse, Bisio si è sentito di essere arrivato all’età giusta per poter scrivere una trama del genere, che parla di un vecchio attore che vuole una seconda vita e un giovane che, seppur privo di talento, vuole diventare famoso a tutti i costi.

Sul suo profilo Instagram, il comico ha pubblicato le date in cui incontrerà i suoi lettori. Siamo sicuri che Bisio avrà messo, in questo romanzo, tutta la passione e la determinazione che, in questi anni, lo hanno guidato e sorretto nel suo percorso televisivo e cinematografico. L’uomo ha dimostrato che non è mai troppo tardi per avere una seconda chance e provare a uscire dagli schemi, dalla nostra comfort zone.